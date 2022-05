Justin Bieber revela que cometió un error al casarse con Hailey Baldwin

Las declaraciones de Bieber sobre su matrimonio y su salud mental

El cantante canadiense se ha visto envuelto en muchas polémicas, desde sus ya conocidas idas a prisión, sus distintas relaciones amorosas, problemas con paparazzis y fanáticos, entre otros. En está ocasión volvió a ser parte de la mirada pública se debe a las declaraciones que hizo sobre su matrimonio con la modelo estadounidense Hailey Baldwin.

Justin Bieber y Hailey Baldwin contrajeron matrimonio en 2018 en una ceremonia civil que se mantuvo en secreto y fue hasta 2019 que se casaron por la iglesia. La pareja fue centro de atención de los medios luego de que Hailey sufrió un derrame cerebral hace unas semanas.

Bieber recientemente fue entrevistado en el podcast ‘The Ebro Show’, de Apple Music, en el que habló sobre matrimonio y el error que lo llevó a esa decisión.

“Recuerdo cuando me casé por primera vez, tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas y no fue así, lo que sí hizo fue mostrarme que no era más que un hipócrita”, comentó el cantante.

Cabe mencionar que el famoso ha mencionado en distintas ocasiones lo difícil que ha sido lograr tener una mejor salud mental y lo importante que ha sido el papel de la modelo en esa trayectoria, siendo un pilar fundamental para salir adelante.

“Tú quieres que tu esposa haga algo que tú no estás haciendo. A veces es difícil mirarse en el espejo y darse cuenta que, hombre, tal vez no eres la persona que necesariamente pensabas que eras. Eso es solo el resultado del trauma y las circunstancias de la vida y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe”.

No es la primera vez que Bieber menciona su acercamiento a la religión, pues ha declarado en distintas ocasiones que su fé en Dios lo ha ayudado a enfocarse en su carrera musical y su vida personal. Situación que ha sido relevante de forma constante en su carrera, luego de que en diversas ocasiones ha recurrido a la fe para sobrellevar crisis profesionales y personales según lo ha citado en diversas ocasiones.

“Estamos construyendo momentos como pareja. Antes, yo no tenía hogar, no tenía pareja, no tenía a quién amar, pero ahora lo tengo”, declaró.

Recordemos que el cantante ha hecho hincapié en querer una familia grande siempre y cuando Hailey así lo determine, pues es ella quien decide sobre su cuerpo y no él, sin embargo es una resolución que tomarán como pareja.









