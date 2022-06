Justin Bieber sufre parálisis facial debido a un virus y cancela conciertos

Justin Bieber se alejará de los escenarios debido a un virus que le provocó parálisis facial

Justin Bieber publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que estará alejado de los escenarios, debido a que un padecimiento le ha paralizado la mitad del rostro.

En el video se aprecia que no puede parpadear con uno de sus ojos, y la mitad de su boca también se encuentra inmóvil.

Dijo que padece el síndrome de Ramsay Hunt, le afectó un nervio del oído lo que le causó la parálisis.

“Quiero informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver mi cara, tengo este síndrome Ramsay Hunt”.

“Es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreir de este lado de mi cara y mi fosa nasal no se mueve”, dijo.

Mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, espero que ustedes entiendan, finalizó para justificar su cancelación de conciertos.

¿Qué es el síndrome Ramsay Hunt?

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome ocurre cuando el virus que causa la varicela ataca un nervio facial cerca de la oreja.

“Voy a mejorar”, aseveró Bieber y agregó que está haciendo ejercicios para recuperarse.

Previo al video, Bieber canceló conciertos en Toronto y Washington parte de su Justice World Tour.

