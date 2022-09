Justin Bieber suspende sus conciertos en Latinoamérica por cuestiones de salud

Tras su concierto en Brasil, el cantante canadiense decidió cancelar sus siguientes presentaciones por Latinoamérica por cuestiones de salud.

A través de sus redes sociales, Justin Bieber publicó un comunicado en el que explicó después de su presentación en Brasil las razones por las que decidió suspender sus próximos conciertos de la gira Justice World Tour por Latinoamérica.

El cantante canadiense, quien ha sufrido de diversos padecimientos de salud a lo largo de los años, recordó que a inicios de 2022 publicó su batalla contra el síndrome de Ramsay-Hunt, con el que su rostro quedó parcialmente paralizado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Como resultado de esta enfermedad no pude completar la etapa en América del Norte del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar por la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura”, escribió.

Justin Bieber reveló que luego de su actuación en Rock in Rio en Brasil se bajó del escenario y se dio cuenta que debía darle prioridad a su salud porque el agotamiento lo superó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Me voy a tomar un descanso de la gira por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, dijo.

El cantante aseguró estar muy orgulloso de ofrecer a sus fans este show, el cual lleva un mensaje de justicia al mundo y al mismo tiempo agradeció su apoyo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“¡Por sus oraciones y apoyo a lo largo de todo esto! ¡Los amo a todos apasionadamente!”, finalizó.

Podría interesarte