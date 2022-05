Justin Bieber y sus frases en español que derritieron a sus fans en su regreso a México

El cantante canadiense regresó a México para sorprender a sus seguidoras con el “Justice World Tour” tanto en Monterrey como en Guadalajara y Ciudad de México.

Justin Bieber regresó por tercera vez a México para presentar la gira “Justice World Tour” en el estadio Mobil Super de Monterrey y sus fans regiomontanas se quedaron sin aliento al verlo bailar, escucharlo cantar y sobretodo al escucharlo hablar en español.

Las dos ocasiones que Bieber ha pisado tierras regias fue en 2011 con “My World Tour” y en 2017 con la gira “Purpose Tour”, por lo que no cabe duda que ya conoce el intenso cariño de sus seguidoras, el cual no se cansa de agradecer pese a que algunos medios a lo largo de su carrera han cuestionado su trato con ellas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Justin Bieber hablando español

Al iniciar su primer concierto y antes de cantar “Somebody”, “Hold On” y “Deserve You”, el cantante canadiense mencionó su gran amor por México de una forma muy peculiar que derritió a sus fans debido a que lo hizo en español.

“I love you with all my heart, te amo, te amo, te amo”, dijo.

El épico momento quedó captado en video y fue compartido posteriormente en redes sociales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

🎥| Mayo 22: Justin Bieber diciendo "Te Amo" a la audiencia de Monterrey. #JusticeTourMonterrey

pic.twitter.com/9mK7yJwZoZ — Justice Tour Updates 🇲🇽 (@TourJBUpdates) May 23, 2022

Otro de los momentos en que Justin Bieber dijo una frase en español en su visita en Monterrey fue cuando lanzó al aire la graciosa frase: “¡Viva la México!” al orar junto a sus bailarines y músicos antes de comenzar el show.

Y después de su primera parada en el país, Bieber se presentará el 25 y 26 de mayo en el Foro Sol en la CDMX y el 28 de mayo en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara, Jalisco.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Memes de Justin Bieber en su regreso a México

Además de causarles micro infartos en su tercera visita por hablar en español, las fans de Justin Bieber no se quedaron con las ganas de hacerle uno que otro meme divertido como reacción a su emoción por tenerlo en tierras mexicanas.

Te dejamos aquí con los más graciosos publicados en Twitter:

una de las miles razones por la cual el público latino de justin bieber siempre será superior JSKDJSJDAJA pic.twitter.com/o2eS5jcYuH — josi🍒; (@sighrems) May 22, 2022

Yo después de intentar entrar al concierto de Justin Bieber por las tuberías. pic.twitter.com/dQVikovajQ — SlyE (@EslySly) May 21, 2022

Justin Bieber dijo "TE AMO, TE AMO, TE AMO, TE AMO" y que estaba muy feliz de volver, YO #JusticeTourMonterrey pic.twitter.com/b56sIt5SfM — 𝖛𝖎𝖛𝖎ᴴ || 🏠 (@PAR1S28) May 23, 2022

HASTA TLÁLOC LLORO PORQUE JUSTIN BIEBER REGRESO A MÉXICO

pic.twitter.com/zUxZUgyGrX — 𝖛𝖎𝖛𝖎ᴴ || 🏠 (@PAR1S28) May 23, 2022

Yo viendo las historias de todos en el concierto de justin bieber 😢 pic.twitter.com/zhK5QQT9LK — XioGarcia (@Xio_Garcia_) May 23, 2022

Yo hoy en el concierto de Justin Bieber 😂 pic.twitter.com/SbX4SlBZ9u — Dany Escoto (@Dany_Escoto) May 22, 2022

Podría interesarte