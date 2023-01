Kate del Castillo nos habla de ‘Volver a Caer’, serie inspirada en Anna Karenina

La nueva serie de Vix+ protagonizada por Kate del Castillo se trata de la versión moderna de ‘Anna Karenina’ de León Tolstói, historia que habla de infidelidad, amor y pasión.

En un segundo y medio puede cambiar todo y dicen que enamorarse es como saltar al vacío...

Así lo demuestra Kate del Castillo en ‘Volver a Caer’, nueva serie de Vix+ inspirada en un clásico de la literatura, Anna Karenina de León Tolstói, la cual al mismo tiempo se trata de una versión moderna que aborda temas como la infidelidad, pasión, la traición y el amor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En entrevista para Cultura Colectiva, la actriz nos habló de su experiencia en la serie dramática de seis capítulos producida por ella junto a Carmen Cervantes y el equipo de Cholawood y Endemol Shine Boomdog.

¿Cómo te sentiste al trabajar con Hari Sama y todo el elenco?

‘Fue increíble, es un elenco muy profesional que ha hecho mucho cine, teatro y televisión, así que me siento muy cobijada y desde luego bajo la dirección de Hari, que fue un descubriendo en mi vida tanto persona como actriz, creo que fue el indicado’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cuál fue tu satisfacción más grande de trabajar en ‘Volver a Caer’?

‘Regresar a México después de muchos años de no trabajar ahí con una producción mía, mexicana, con la que pude mostrar un México divino, como lo que es, grandioso y poderoso’.

¿Crees en el amor a primera vista?

‘No, creo en la pasión, en que puedes ver a alguien y sentir algo por dentro y quererte ir a la cama con él y a lo mejor de ahí puede crecer y convertirse en amor, no lo dudo, pero amor a primera vista, no, porque el amor necesita cultivarse, el amor no duele, el amor es puro’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo percibiste el tema de infidelidad en la serie?

‘Creo que es una serie controversial que tiene temas fuertes, de hecho, los personajes de Flor Edwarda Gurrola y Martín Altomaro pasan por una transición muy fuerte. Ella dice que ya no le importan tantas infidelidades, lo que le duele es que le mienta en la cara. Creo que eso es lo que le duele a uno como pareja, entonces ellos deciden abrir su relación. En cuanto a mi personaje, a ella no la voy a juzgar, porque finalmente Anna es honesta con lo que siente’.

‘Volver a Caer’ no solo habla de amor o infidelidad, también toca temas como bulimia, depresión post parto y cosas cotidianas con las que el público se va a identificar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Volver a Caer’ sinopsis y tráiler

Anna Montes de Oca, una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México que tiene un affaire con un joven músico interpretado por Maxi Iglesias emprende un viaje de autodescubrimiento que la sociedad lamentablemente no acepta, pues tiene una vida soñada con un marido que la quiere, un hijo y un trabajo que le apasiona, sin embargo, su realidad es otra.

Ana es honesta y elige vivir conforme a sus sentimientos antes que entregarse a la falsedad de un matrimonio desgastado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte