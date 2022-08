Keanu Reeves regresará a la TV con “Devil in the White City”, una serie producida por Leonardo DiCaprio

El actor protagonizará por primera vez una producción televisiva estadounidense.

Keanu Reeves es uno de nuestros actores favoritos, por eso es emocionante volver a verlo en la pantalla chica, ya que se confirmó que protagonizará la serie Devil in the White City, la cual se estrenará por la plataforma de streaming Hulu.

La producción está basada en la novela del mismo nombre del escritor Erik Larson, la cual cuenta la historia de Daniel H. Burnham (Reeves), un arquitecto que quiere dejar su huella en la Feria Mundial de Chicago de 1893, pero que se verá en problemas al encontrarse con el Dr. H. H. Holmes, el primer asesino en serie moderno de Estados Unidos y el hombre detrás de la famoso “Castillo del Asesinato”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La noticia la dieron a conocer importantes medios de Estados Unidos que se reunieron con Hulu en la Asociación de Críticos de TV.

También se reveló que detrás de esta nueva serie, se encuentran grandes personalidades del cine como Martin Scorsese, Rick Yorn y Leonardo DiCaprio que serán los productores ejecutivos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cabe destacar que esta historia ya llevaba más de 10 años en espera, ya que DiCaprio adquirió los derechos de en 2010 con planes de adaptarla como una película en la que él interpretaría a Holmes. Posteriormente Scorsese se incorporó para dirigir en 2015 y llamó a Billy Ray para escribir el guión.

Devil in the White City es importante, ya que será la primera serie estelar que Reeves protagonizará para una producción televisiva estadounidense. Aunque aún no se tiene una fecha de estreno, ni información si esta esperada historia llegará a Latinoamérica, por lo que habrá que esperar cómo se va desarrollando la filmación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por lo pronto, el actor libanés es mundialmente famoso por sus papeles en cintas de ciencia ficción y acción como Matrix y John Wick, la cual estrenará su cuarta entrega el 24 de marzo de 2023.

Keanu parece estar en uno de sus grandes momentos, ya que también estrenará serie en Netflix, la cual estará basada en el cómic BRZRKR, un éxito de ventas sobre un guerrero inmortal ideado por el propio actor. Esta noticia la dio a conocer en la Comic-Con 2022 de San Diego. Se espera que esta producción se estrene el próximo año.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

https://www.instagram.com/p/CgVctqGOEjw/





Podría interesarte