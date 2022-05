Kelly Osbourne anuncia que espera su primer bebé con el DJ de Slipknot

La hija de Ozzy Osbourne será mamá a los 37 años junto con Sid Wilson.

Kelly Osbourne, una de las hijas del legendario Ozzy Osbourne de Black Sabbath y Sharon Osbourne, tiene 37 años, está en una feliz relación con Sid Wilson de Slipknot y espera un bebé. Ella misma dio a conocer la noticia en su Instagram, junto con imágenes de una ecografía que muestra un embarazo temprano y lo que parece un pequeño embrión:

“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!”.

Hace alrededor de 20 años conocimos a Kelly Osbourne en ‘The Osbournes’, uno de los primeros reality shows de MTV que mostraron la vida “real” de los famosos. Ella era una adolescente rebelde en una mansión de Beverly Hills y, junto con su hermano Jack y sus padres Sharon y Ozzy, vivía “aventuras” que involucraban problemas de gente rica (como recibir a un terapeuta para perros o tener a una asistente, Melinda, que solucionara todos sus problemas). Tras el éxito de ‘The Osbournes’, Kelly tuvo una breve carrera como cantante que nos dejó este gran cover de Madonna, “Papa Don’t Preach”:

Kelly y Sid Wilson se conocieron en una gira de Ozzfest de 1999, pero la relación amorosa entre ellos inició, aparentemente, hasta finales de 2021 o inicios de 2022. El pasado 14 de febrero, Kelly lo hizo oficial con una fotografía de ambos en la que aparecen besándose. “Después de 23 años de amistad, no puedo creer hasta dónde hemos llegado. Eres mi mejor amigo, mi alma gemela y estoy muy enamorada de ti Sidney George Wilson”, escribió.

