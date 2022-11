Kevin Conroy, la icónica voz de Batman: La Serie Animada falleció a los 66 años

Es un día triste en la historia de Batman.

El 10 de noviembre de 2022 murió Kevin Conroy, quien fuera la memorable voz de Batman en la serie animada, un clásico de culto que marcó a varias generaciones, sobre todo a quienes la vimos en los años 90. Conroy fue un Batman tan sobresaliente que su interpretación pasó de Batman: La Serie Animada a otros productos de DC Comics, como los videojuegos Batman: Arkham e Injustice.

La actriz de doblaje Diane Pershing, la voz de Hiedra Venenosa, dio a conocer la noticia en Facebook:

“Tristes noticias. Nuestra amada voz de Batman, Kevin Conroy, murió ayer. Había estado enfermo durante un tiempo pero de verdad puso un gran esfuerzo en las convenciones, para alegría de todos sus fans. Será extrañado profundamente, no solo por el elenco de la serie pero también por su legión de fans alrededor del mundo”.

En su post de Facebook, Pershing añadió fotografías en las que aparece con su compañero en distintos eventos, junto con otros actores y parte de los fans de Batman: “Comparto fotografías de Kevin con Loren Lester, quien interpreta a Robin, otra conmigo y Tara Strong, quien aparece en los últimos episodios de las caricaturas de Batman. Y, finalmente, una de Kevin y yo frente al enorme público como los que teníamos cuando hacíamos nuestros paneles. Descansa en paz, mi amigo”.

En los años 90, Kevin Conroy se convirtió la voz de la serie animada de Batman y añadió aun más misticismo y presencia al hombre murciélago. Si Batman ya era popular en el mundo, Conroy lo inmortalizó en una serie que sigue siendo la adaptación favorita de los fans a la televisión.

Batman: La Serie Animada llevó a que DC desarrollara aun más productos, entre películas y series, y todos con la icónica voz de Conroy como Bruce Wayne: desde Batman: Mask of the Phantasm de 1993 hasta Justice League vs the Fatal Five de 2019, además de Batman Beyond. También fue la voz de Batman en los videojuegos de Batman: Arkham (que fue inspirada directamente por Batman: La Serie Animada y, además de Conroy, tuvo de regreso a Mark Hammil como el Joker) y los de Injustice.

