Kim Cattrall revela por qué jamás veremos a Samantha Jones en “And just like that”

La actriz británica se sinceró en una entrevista en la que rompió el silencio acerca de su ausencia en la exitosa serie,

Cuando se anunció el reboot de Sex and The City, los fans se emocionaron al saber que las cuatro amigas neoyorquinas regresarían a la pantalla chica, ahora en sus años 50 en And Just Like That. Esa emoción duró poco, cuando los productores anunciaron que el personaje de Samantha Jones, interpretado por la actriz británica Kim Cattrall, ya no sería parte de la historia.

La noticia no era algo inesperado, ya que la rivalidad entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker es conocida desde hace décadas, por lo que se sospechaba que la actriz no regresaría en la nueva producción de HBO Max.

Después de casi medio año del estreno, la intérprete de uno de los personajes más queridos de la icónica serie, rompió el silencio y habló sobre su ausencia.

Fue en una entrevista para la revista Variety, que Cattrall habló por primera vez acerca de dejar atrás el papel que la lanzó a la fama internacional.

“Es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente”, dijo. “Tampoco quería comprometer lo que el programa era para mí. El camino a seguir parecía claro. (...) Todo en mí dijo: ‘Terminé’. Y no puedes ir en contra de ese sentimiento. Nunca quiero estar en un set y no quiero estar allí”, explicó.

La actriz confesó que está agradecida de que los fans extrañen a Samantha, pero que era un papel que sentía ya no tenía nada más que contar. Cattrall aseguró que la historia ya no tenía un sentido y que era mejor dejar las cosas como habían quedado. Además habló de cómo los productores incluyeron a su personaje en And Just Like That.

“Llegué a la conclusión de que realmente el mayor cumplido que podría tener como actor es ser extrañado”, dijo.

La británica aseguró que fue “extraño” el hecho que la serie aún necesite de la presencia de Samantha a través de mensajes de texto.

“No sé cómo sentirme al respecto. Es tan finito para mí, que no continúa”, expresó.





