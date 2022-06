Kim Kardashian confiesa que ella dio el primer paso con Pete Davidson ‘por diversión’

La socialité reveló que como tenía más de 10 años sin besar a nadie, al inicio no esperaba una relación seria.

Desde que en marzo de 2022 Kim Kardashian quedara oficialmente divorciada de su exesposo, el rapero Kanye West, la socialité no ha parado de demostrar su amor por su nuevo novio, Pete Davidson, con quien inició un romance sin expectativas, ya que supuestamente no había intentado nada con nadie durante más de 10 años y le parecía algo difícil y nuevo.

En entrevista para el podcast “Not Skinny But Not Fat” de Dear Media en abril, Kim habló sobre el momento cuando conoció a su actual novio en el programa de televisión Saturday Night Live en octubre de 2021, en el que juntos participaron en un sketch de Aladdin y se dieron su primer beso.

Dicho beso, fue parte de la actuación del sketch, sin embargo, para Kim fue algo emocionante, ya que en años no había besado a nadie más que su esposo. La socialité mencionó que eso la hizo pensar que tal vez necesitaba probar algo más.

“Fue un beso en el escenario, pero aún así fue un poco chispeante. No era nada como un sentimiento súper loco. Pensé, ‘Guau, realmente no he besado a nadie más en 10 años, así que tal vez solo estoy siendo estúpida y no es nada’. Y luego, unos días después, dije: ‘Hmm, hay algo de acción de BDE’”, confesó.

Kim Kardashian contactó a Pete Davidson primero

De acuerdo con Just Jared, recientemente Kim Kardashian volvió a hablar de Pete Davidson y reveló que ella fue la que dio el primer paso con el comediante y actor, ya que en ese momento solo buscaba diversión y no esperaba una relación formal.

La socialité dijo que luego del beso actuado que se dieron en 2021 en Saturday Night Live, el actor no asistió a una fiesta que ella ofreció, así que tiempo después buscó al productor del programa para pedirle el número de teléfono de Pete, ya que había escuchado que él

“Ni siquiera estaba pensando como ‘Dios mío, voy a tener una relación con él’. Estaba pensando... Escuché sobre este BDE (Big D*ck Energy), necesito salir, necesito simplemente poner en marcha mi... yo era básicamente DTF (Down To F*ck)”.

BDE hace referencia a la energía que una persona emana de ser seguros, carismáticos y que buscan diversión. DTF significa que una persona está dispuesta a tener encuentros íntimos solo para pasar el rato.

Una vez que su relación inició, la socialité trató de mantenerla al margen, ya que después de estar tanto tiempo con Kanye West no quería salir al mundo a revelar que había encontrado a una nueva persona con la que estaba iniciando algo serio y formal.

“Siento que realmente quería asegurarme y no decir ‘Oh, Dios mío, conocí a alguien y me estoy divirtiendo’ y luego simplemente comencé a hablar de eso en un programa”, dijo.

