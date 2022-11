‘La Bella y La Bestia’ será homenajeada por sus 30 años con un nuevo Live Action

Disney+ transmitirá el evento musical con actores reales dedicado a la cinta de animación estrenada en 1991.

Ya pasaron 30 años desde que Walt Disney Pictures nos regaló ‘La Bella y La Bestia’, otra de sus clásicas historias de princesas en las que destaca el amor por sobre todas las cosas.

Estrenada el 15 de noviembre de 1991, ‘Beauty and the Beast’ está catalogada en el lugar 120 dentro de un ranking de 600 cintas como una de las mejores películas de la historia, por lo que la productora de animación no dudó en lanzar en 2017 su versión Live Action con Emma Watson y Dan Stevens como protagonistas.

Y precisamente por todo el éxito en taquilla que generó esta versión con personajes reales y la nostalgia que sigue creando la historia de amor que le da importancia a la belleza interior, se está preparando una nueva versión del cuento pero esta vez en forma de evento musical que será transmitido en Estados Unidos en la compañía ABC y un día después en la plataforma de streaming Disney+.

Primer vistazo del nuevo Live Action de ‘La Bella y La Bestia’

Recientemente se dio a conocer la primera imagen de ‘Beauty and the Beast: A 30th Celebration’, el evento que rendirá tributo a la película de Disney de los años noventa. Hasta ahora se sabe que será protagonizado por la cantante H.E.R. y Josh Groban como los nuevos ‘Bella y Bestia’.

En el póster, se lee la leyenda: “Parte película de animación, parte de acción real, 100% magia Disney”, por lo que se asegura que el espectáculo será una fusión entre la animación y los actores.

Otro de los detalles que se saben es que Hamish Hamilton, el famoso director de eventos de la industria de entretenimiento formará parte de este proyecto luego de encargarse de la versión en vivo de ‘La Sirenita’. Además, ‘Beauty and the Beast: A 30th Celebration’ será un evento de dos horas grabado en los estudios de Disney con público en general.

Dentro del reparto destaca la participación de Martin Short como Lumiére, David Alan Grier con la voz de Dindón, Shania Twain será la Señora Potts, y Joshua Henry como Gastón.

El evento musical se emitirá en ABC el 15 de diciembre, y el 16 de diciembre estará disponible en Disney+ de Estados Unidos.

