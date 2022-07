“El hombre que más he amado”: La canción que Ingrid Coronado le escribió a Fernando del Solar

Después de su divorcio, Ingrid le escribió una canción a su ex y la cantó frente a todos, en un programa de televisión abierta, donde admitió que no fue ella quien decidió separarse de él.

En 2015, tras una larga relación que nació en la televisión, una boda y dos hijos, Fernando del Solar e Ingrid Coronado se divorciaron. Antes de eso, el mundo fue testigo de su historia de amor en cadena nacional: en 2008 anunciaron que estaban juntos y que esperaban un bebé. Dos años después tuvieron a su segundo hijo y, poco más tarde, Fernando recibió un diagnóstico de cáncer que cambiaría su vida para siempre.

Existen muchos rumores alrededor de la separación. Hay quienes dicen que ella lo dejó porque no podía seguir cuidando de él, aunque Fernando declaró en entrevista que fue él quien pidió el divorcio y exigió una pensión alimenticia, pues necesitaba el apoyo económico debido a su enfermedad. Ella, por otro lado, ha dicho que la familia de su exesposo no estaba de acuerdo con su relación, por lo que las dinámicas familiares terminaron por separarlos. De cualquier manera, Fernando e Ingrid terminaron su matrimonio y mantuvieron una relación cordial por el bien de sus hijos.

Poco después de su separación, Ingrid Coronado escribió una canción para él, la cantó y habló al respecto en un programa de televisión abierta, en cadena nacional. “Es para él, con todo el amor del que soy capaz”, dijo en esa ocasión. “Así es, tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida, en cada instante y con eso me quedo, puedo agradecer haber estado con él”.

Sobre los rumores alrededor de su separación, Ingrid dijo que aceptaba “la culpa y la responsabilidad de no haber hablado”, en referencia a las acusaciones de que “abandonó” a Fernando del Solar cuando este atravesaba por una de las situaciones más difíciles de su vida:

“En su momento yo dejé un vacío de información que fue llenado con chismes, con cosas que no eran ciertas. Yo no tenía la capacidad de hablar en ese momento, yo estaba en un momento emocional muy difícil, tratando de salir de algo tan doloroso como eso y es por eso que tenía mucho miedo, no podía hablar pero me parece increíble que ahora sí lo haya podido hacer y que lo puedo hacer por medio de una canción cuando soy una amante de la música y eso todos lo saben”.

Ella finalizó diciendo que desconoce la razón por la que se separaron: “La distancia entre los dos no la puse yo. Yo a ti, Fernando, te he amado cada momento, cada instante, tenemos unos hijos que son maravillosos”.

Aquí puedes ver el video (en el que Ingrid se tropieza al terminar su canción):

¿Qué dice la canción que Ingrid Coronado le escribió a Fernando del Solar?

Esta es la letra completa de la canción que Ingrid escribió y dedicó a su exesposo, Fernando del Solar:

Si he callado tanto tiempo

Es porque lo sé y entiendo

El dolor no se cura con dolor.

Si voy a romper el silencio

Es para sanar lo que siento... Me lo pide el corazón.

Yo no puse distancia entre los dos,

Esa fue tu decisión.

Te amé; Nadie te ha cuidado tanto como yo,

Sabe el universo que dijiste adiós. Dijiste adiós.

Entregué todo por completo, Di mi alma y mi sol,

Te di mi cielo y lo sabe Dios.

Lo sabe Dios.

Me despido y no olvido, Te bendigo y bendigo cada instante de amor.

Lo que casi nadie sabe, Es que te he llorado a mares,

Herida por mentiras y rencor. En honor al amor que nos unió,

Te deseo hoy y siempre lo mejor.

Te amé; Nadie te ha cuidado tanto como yo,

Sabe el universo que dijiste adiós. Dijiste adiós.

Entregué todo por completo, Di mi alma y mi sol,

Te di mi cielo y lo sabe Dios. Lo sabe Dios.

Me despido y no olvido, Te bendigo y bendigo cada instante de amor.

Solo la esperanza te salva en medio del huracán.

Tengo la certeza que el tiempo mostrará la verdad. Te amé; Nadie te ha cuidado tanto como yo, Sabe el universo que dijiste adiós.

Dijiste adiooos. Entregué todo por completo, Di mi alma y mi sol, Te di mi cielo y lo sabe Dios.

Lo sabe Dios. Me despido y no olvido,

Te bendigo y bendigo cada instante, Te bendigo y bendigo cada instante de amor... De amor





