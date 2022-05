‘La Güereja’ rompe internet con divertido video de TikTok donde rapea

La actriz y comediante Maria Elena Saldaña publicó un video caracterizada de su famoso personaje ‘La Güereja’ y se hizo viral.

‘La Güereja y algo más’ fue un exitoso programa de televisión en México producido por Xavier López ‘Chabelo’, emitido por Televisa y protagonizado por la actriz María Elena Saldaña con su icónico personaje conocido como ‘La Güereja’.

Se estrenó en marzo de 1998 y concluyó en agosto de 1999, y sin duda marcó a las infancias de aquella década, quienes sin falta veían los divertidos sketches de la niña de padres divorciados que siempre hablaba de su amiga Jennifer y su novio Milton.

Por toda la nostalgia que dejó su personaje, la actriz que da vida a ‘La Güereja’ no ha dejado el personaje e incluso ha aprovechado redes sociales como Instagram o Tiktok para continuar con su legado. Y precisamente fue en TikTok donde recientemente se volvió viral y ‘rompió internet’ al subir un video donde rapea de manera divertida.

El video viral consiste en un clip de una escena del programa ‘La Güereja y algo más’ editado con una cómica canción con la música de ‘¿Comprendes, Mendes?’ de Control Machete y con la cual varios internautas se identificaron.

La letra dice así:

“Ya son las 7:40 me grita mi jefa, levántate morro te vas a la escuela. A mí no me engañas, aún no te bañas, pues tienes los ojos llenos de lagañas.

Parezco deforme con el uniforme, era de mi hermano y me queda enorme.

Le pido dinero para el recreo y me dice que lleve un lonche de...”

Los seguidores del personaje reaccionaron al video, ya que amaron la canción y de paso les hizo recordar su infancia.

“Yo amaba ver La Güereja en TV”; “‘Parezco deforme con el uniforme, era de mi hermano y me queda enorme’ jajaja si soy :(”; “Dios, literal describió toda la rutina de mi hermano antes de irse a la secundaria”; “Jajajaja la mejor infancia con ella”; “Tremendo temazo”; “Tiembla, Bad Bunny”, fueron algunos de los comentarios.

