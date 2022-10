‘La hora marcada’ de Guillermo del Toro estará disponible gratis en streaming

La primera serie realizada por Guillermo del Toro, Cuarón e Iñarritu llegará por primera vez a una plataforma de streaming de forma gratuita.

Si eres fan de todo el trabajo de Guillermo de Toro, prepárate para disfrutar de ‘La hora marcada’, la primera producción en la que el maestro del terror debutó cuando era joven junto a los directores Alfonso Cuarón, Iñarritu y Lubezki. Así como lo lees, la icónica serie de los 80′s que sí daba mucho miedo, por primera vez será transmitida vía streaming a través de la plataforma Vix en su versión gratuita, justo a tiempo para celebrar Halloween, pues los capítulos estarán disponibles a partir del 28 de octubre.

Cabe señalar que este lanzamiento nos dará la oportunidad de arrancar motores para la llegada de una nueva versión de La hora marcada que estrenará en 2023 en Vix Plus.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Producida por Carmen Armendáriz, ‘La hora marcada’, presentaba relatos cortos con elementos de terror, suspenso y ciencia ficción que, al ser de bajo presupuesto, lograron explotar la creatividad al máximo de sus realizadores, quienes además decidieron incluir al personaje de ‘La mujer de negro’, el cual marcó a generaciones por su imponente vestuario y caracterización.

Precisamente por la serie pasaron diversas actrices que dieron vida a dicho personaje como Margot Buzali, Tere Hernández y Frances Ondiviela, quien estuvo durante un año en la serie y con quien tuvimos la oportunidad de hablar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Frances Ondiviela, ‘La mujer de negro’ en ‘La hora marcada’

“Yo llegué a México y Carmen Armendáriz me invitó a hacer el personaje de ‘La mujer de negro’ y me dijo que prácticamente el personaje no iba a hablar, pero que iba a hacer muy importante y así comenzó esta maravillosa aventura que fue el parteaguas para iniciar mi carrera en México. Fue para mí mágico porque fue lo que inició mi carrera dentro de la televisión mexicana”, mencionó Frances Ondiviela en entrevista para Cultura Colectiva.

De acuerdo con Frances, el impacto de su personaje fue tan grande, que la producción decidió que iba a tener algunas líneas en un par de capítulos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Evangelina Elizondo fue la abuelita de la mujer de negro y me acuerdo de ese programa que llegaron unos niños a la casa de la abuelita de la ‘muerte’ y entonces ella tenía que esconderlos antes de que llegara su nieta y se ‘los llevara’. Todo era entre divertido con un poco de tensión. Me acuerdo de esa participación”, dijo.

Anécdotas de ‘La mujer de negro’

Frances Ondiviela nos platicó que llegaba a su llamado y debía esperar mucho tiempo luego de que la maquillaran y le pusieran su vestuario para encarnar a la icónica Mujer de negro, pero lo que le pareció curioso es que muchas veces incluso algunos directores la veían con rareza.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Yo llegaba al set a saludar y muchos directores se quedaban viéndome como diciendo: ¿De qué fiesta se escapó? y preguntaban incluso quién era, pero ya se les explicaba que era la imagen del programa y debía aparecer en algún momento. El vestuario era como muy impactante hasta para los directores”, contó.

“Pasaban a mi casa a buscarme a la 1 ó 2 de la mañana y me regresaban a las 6 de la mañana y llegaba maquillada de La mujer de negro a prepararle la mamila a mi hija porque ya se estaba despertando. Eran jornadas muy pesadas, pero muy divertidas”, mencionó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La actriz nos reveló que algunas de las locaciones que se usaron para las grabaciones de la serie fueron la Casa del Indio Fernández y diversos cementerios.

Frances Ondiviela dijo estar emocionada tanto por ver los nuevos capítulos como por recordar los capítulos viejitos que saldrán en la plataforma de streaming.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Será algo padrísimo que las nuevas generaciones vean esto y el nuevo contenido. Incluso es un reto para la producción y para los nuevos directores, ya tengo muchas ganas de ver lo nuevo”.

Podría interesarte