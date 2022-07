La pensión que Fernando del Solar le pidió a Ingrid Coronado después del divorcio

La pareja se separó tiempo después de que el conductor fuera diagnosticado con cáncer de pulmón. Su delicado estado de salud lo llevó a solicitar una pensión alimenticia por parte de su exesposa.

Fernando del Solar fue un famoso conductor, conocido en la televisión mexicana por programas como ‘Venga la Alegría’ y ‘Hoy’. Después de su fallecimiento y tras varios años en los que lidió con las consecuencias del cáncer de pulmón, han resurgido aspectos de su vida privada como su matrimonio con Ingrid Coronado, su compañera de programa con la que inició una relación en 2008, se casó en 2010 y se divorció en 2015.

Los rumores apuntan a que ella decidió separarse debido a que no podía seguir apoyándolo en su enfermedad. Sin embargo, ambos declararon en distintas entrevistas que fue él quien le pidió el divorcio. Fernando del Solar dijo en un video, publicado en ‘Venga la Alegría’ en 2021, que el cáncer complicó la situación para ambos: “Yo me veía tan mal que ni yo creía en mí, ya no creía en mi salvación, lo único que quería de repente salir y morirme”.

En la misma declaración, Fernando dijo que decidió irse a vivir a otra ciudad de forma definitiva: “Tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca. Que se esté muriendo tu esposo es horrible para ambas partes, y cada quién intentó hacer lo que pudo con las herramientas que tenía”, dijo sobre su relación con la madre de sus dos hijos. “Le pedí a mis abogados que iniciaran los trámites de divorcio, en uno o dos meses yo ya estaba divorciado”.

La pensión alimenticia que Fernando pidió a Ingrid

Después del divorcio, Fernando del Solar solicitó una pensión alimenticia a su exesposa. Así lo dijo en entrevista con ‘Ventaneando’ en 2019, donde dijo que fue porque él se encontraba muy mal de salud. No obstante, una vez que su estado mejoró, él dice que no siguió exigiendo dicha pensión. “No se pide más pensión ni nada porque yo ahora recuperé mi salud, fue en su momento, hace mucho tiempo yo estaba muy mal yo estaba prácticamente inconsciente y los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que por ley corresponden”.

La salud de Fernando del Solar había mejorado durante los últimos años de su vida. En abril de 2022 se casó nuevamente con Anna Ferro, su pareja desde 2016. El conductor falleció, lamentablemente, unos meses después, el 30 de junio del mismo año.





