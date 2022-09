¿Quién es Laenor Velaryon? El futuro esposo de Rhaenyra en House of the Dragon

A continuación hay spoilers de ‘House of the Dragon’. Si no has leído el libro o visto todos los episodios de la serie, quizá quieras hacerlo y volver después.

En el cuarto episodio de ‘House of the Dragon’, la serie spinoff de ‘Game of Thrones’, Rhaenyra Targaryen hizo todo lo que quiso. La heredera al trono tuvo una noche de desenfreno y locura medieval y se rebeló contra las estrictas reglas que recaen en ella por ser una princesa, sobre todo las que dicen que debe casarse contra su voluntad por el bien del reino. Sin embargo, como bien saben quienes ya leyeron el libro, esto tuvo una consecuencia: que su padre le asigne a su futuro esposo. Y, ¿quién será ese futuro esposo de Rhaenyra? Nada menos que Laenor Velaryon, hermano de Laena Velaryon, la adolescente que el rey rechazó como esposa (y terminó por elegir a Alicent Hightower). En medio de las tensiones con Corlys Velaryon, el rey Viserys Targaryen decidió casar a Rhaenyra con el hijo mayor de su prima Rhaenys y la Serpiente Marina. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO ¿Quién es Laenor Velaryon? Laenor Velaryon es el primer hijo de Rhaenys y Corlys Velaryon, y futuro Señor de las Mareas. Lo vimos por primera vez en el primer episodio de ‘House of the Dragon’, cuando aún era un niño. Sin embargo, para cuando es hora de que se case con Rhaenyra, es casi un adulto. En ‘Fire and Blood’ se sugiere que Laenor prefiere estar con hombres, pero es esposo de Rhaenyra por conveniencia mutua. Laenor y Rhaenyra tienen tres hijos: Jacaerys, Lucerys y Joffrey. Sin embargo, hay quienes dicen que no son de Laenor, pues ninguno de ellos tiene el cabello plateado como sus padres, además de que es sabido que Rhaenyra tiene otros crushes con su propio tío, Daemon Targaryen, y Ser Criston Cole, entre otros. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO En la serie, Laenor Velaryon es interpretado por Matthew Carver cuando es niño. Laenor adolescente es Theo Natey y en su versión adulta es interpretada por John Macmillan. Podría interesarte