Las celebridades a favor de Johnny Depp en su batalla legal contra Amber Heard

El actor vive una controvertida batalla con su ex esposa, sin embargo, algunos famosos de Hollywood le han enviado muestras de apoyo.

Johnny Depp, actor recordado por su papel protagónico en ‘Piratas del Caribe’, ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, ‘El joven manos de tijeras’, entre otras, continúa protagonizando uno de los juicios más polémicos y mediáticos de Hollywood en el que tanto él como su ex esposa, Amber Heard, piden una fuerte compensación económica por los daños físicos y emocionales que sufrieron durante su relación.

Algo que ha llamado mucho la atención durante el proceso, además de las controvertidas pruebas en audio que han presentado ambos, son las muestras de apoyo que Depp ha recibido de otros famosos, colegas y hasta ex parejas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y es que aunque Heard grabó en varias ocasiones al actor en estado inconveniente y agresivo, por otro lado se han visto inconsistencias en sus declaraciones y también hay audios que demuestran la violencia de su parte, por lo que varias celebridades que han estado cerca de Depp a lo largo de su carrera lo apoyan.

Celebridades que apoyan a Johnny Depp

Penélope Cruz y Javier Bardem presentaron una declaración a favor de Depp en la que la actriz afirmó que durante los años que lo conoce nunca vio alguna seña de violencia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Han pasado muchos años y no solo he hecho tres películas con él sino que también cuento con él como un gran amigo. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor”, escribió.

Winona Ryder, su ex novia, habló en la revista Time sobre la relación que mantuvieron durante cuatro años y aseguró estar impactada por las declaraciones de Amber.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No estoy llamando a nadie mentiroso, solo digo que es difícil y molesto para mí entenderlo. Estuvimos juntos durante cuatro años y fue una gran relación para mí. Imagínate si alguien con quien saliste cuando tenías 17 años cuando lo conocí, fuera acusado de eso. Es simplemente impactante”.

Otra ex pareja de Depp, Vanessa Paradis, fue llamada a presentar declaración y aseguró que las acusaciones no son parecidas a lo que ella vivió con él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Fui compañera de Johnny Depp por catorce años y criamos juntos a dos hermosos hijos. Es un hombre generoso, atento, amable y no violento. Sé las acusaciones que hizo Amber Heard públicamente. Esto no es nada parecido al Johnny que conozco. Nunca fue violento o abusivo conmigo”, dijo.

Por su parte la cantante Sia también mostró públicamente su apoyo al actor en la batalla legal contra Amber Heard en un tuit publicado en el 2020.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Solo mostrando mi apoyo público a Johnny Depp. Quiero decir, me encantaría que se limpiara y se detuviera con las joyas, pero claramente es la víctima después de escuchar esas cintas”, expresó.

Otras celebridades que se han mostrado a favor de Depp son Kevin McNally, Paul Bettany, J.K. Rowling y su hija Lily-Rose Depp, quien dijo: “Mi padre es la persona más dulce y adorable que conozco. Siempre ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conozca puede decir lo mismo”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte