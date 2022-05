Las declaraciones más polémicas de Amber Heard contra Johnny Depp en su primer testimonio

La actriz de ‘Aquaman’ ofreció su primer testimonio contra su ex esposo ante el tribunal de Fairfax en Virginia, Estados Unidos.

Una vez que Johnny Depp presentara todas sus pruebas y rindiera sus declaraciones contra su exesposa, Amber Heard, ahora le tocó el turno a la actriz de ofrecer su testimonio tras pedir que se anule el caso y la jueza se negara a hacerlo.

En la demanda, Depp solicita la cantidad de 50 millones de dólares por supuesta difamación en un artículo publicado por Amber en The Washington Post en el 2018, en el que mencionó el abuso doméstico que sufrió durante su relación con el actor. Por su parte la actriz de ‘Aquaman’ está pidiendo la cantidad de 100 millones de dólares por supuesto abuso físico y psicológico emitido por el actor de ‘Piratas del Caribe’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En sus primeras declaraciones ante el tribunal de Fairfax en Virginia, Estados Unidos, Amber Heard, de 36 años, calificó su matrimonio como ‘algo horrible’, debido a que Depp la golpeó y amenazó durante sus años de relación.

Habló sobre el momento cuando por primera vez supuestamente la abofeteó luego de que le preguntara sobre el tatuaje que se hizo en honor a su exnovia, Winona Ryder, y el cual actualmente solo tiene la leyenda ‘Wino Forever’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Estas son las declaraciones más polémicas de Amber Heard durante su primer testimonio en el juicio contra Johnny Depp.

Frases más polémicas de Amber Heard

1. Al iniciar su testimonio, la actriz declaró que le parecía doloroso revivir los momentos más turbios de su relación con Depp.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”.

2. Amber Heard habló sobre la primera vez que supuestamente Johnny Depp le levantó la mano cuando le preguntó sobre el tatuaje de ‘Wino Forever’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Solo me reí porque pensé que estaba bromeando y me dio una bofetada en la cara y... me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer”.

3. Luego del primer incidente, Heard declaró que se fue y Depp le envió varios mensajes de texto para disculparse, por lo que poco después se reconciliaron con la promesa no volver a hacerlo. Dijo que Depp se arrodilló, lloró y se disculpó diciendo: “Pensé que había apartado al monstruo”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”.

4. Cuando reveló cómo inició su relación con Depp, dijo que se la pasaban escuchando música o leyendo, pero que a veces él desaparecía. Pese a esto, Amber calificó esos momentos como buenos porque él la hacía sentir bien.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Cuando estaba cerca de Johnny sentía que era la persona más hermosa del mundo. Él me hacía sentir que yo valía un millón de dólares”.

5. Amber Heard aseguró que la violencia en su matrimonio con Johnny Depp cada vez era más fuerte y lo relacionó con su problema con la bebida. Dijo que Depp la empujaba y la golpeaba, pero también creía que era el amor de su vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Él era el amor de mi vida. Pero también él también era esta otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible”.

Podría interesarte