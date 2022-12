Las Kardashian son acusadas de crear iglesia para evadir impuestos

La madre de Las Kardashians, Kris Jenner, fundó su propia iglesia y se rumora una posible evasión de impuestos en Estados Unidos.

‘Iglesia Comunitaria de California’ es el nombre del recinto comprado por la matriarca de Las Kardashian, Kris Jenner, el cual pese a que fue adquirido en el 2009, ahora se rumora que es un medio que les funciona para evadir impuestos.

Es sabido que el estilo de vida de una de las familias más famosas de Estados Unidos está lleno de lujo y dinero gracias a sus exitosos proyectos como el reality show ‘Keep Up With the Kardashians’, o los negocios individuales de cada una de ellas como la marca de ropa de Kim Kardashian, la línea de maquillaje de Kyle Jenner o el tequila de Kendall Jenner.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por ello, la co-fundación de la iglesia en California desató los rumores, pues Kim en una entrevista reveló que dona a la institución millones y millones de dólares al año.

Iglesia de Las Kardashian

Kris Jenner co-fundó dicha iglesia en Agoura Hills, California en el 2009, la cual cobra una cuota de membresía de mil dólares al mes y sus miembros donan el 10% de sus ingresos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con todo esto, lo curioso es que Las Kardashian no asisten a esta iglesia católica, sino normalmente acuden a un recinto cristiano llamado Hillsong. Además, Kim Kardashian dijo que dona millones a la iglesia de su madre y esto desató las sospechas, pues en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos.

Es por ello que se dice que Kris Jenner utiliza la iglesia como medio para evadir impuestos de todos los negocios con los que cuenta la familia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Dicha iglesia cuenta con programas para apoyar a niños y adolescentes desamparados, así que también reciben donaciones del público en general.

Podría interesarte