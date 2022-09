¿Las Kardashian son el Truman Show real? La fascinación de Kim con la película

Una filósofa analiza las constantes referencias a la cinta protagonizada por Jim Carrey en el contenido de ‘Keeping Up With the Kardashians’.

En ‘The Truman Show’, la película de 1998, Jim Carrey interpreta a Truman Burbank: un hombre de mediana edad, adoptado y criado dentro de una realidad simulada sin su conocimiento y cuya vida es la trama de una especie de reality show visto por miles de personas. A finales de los años 90 era una trama de ciencia ficción, una crítica a la falsedad de los contenidos televisivos y también a la de la vida misma, impulsada por el capitalismo y el individualismo rampante. En 2022, sin embargo, es casi real y ‘Keeping Up With the Kardashians’ es un ejemplo de eso.

La familia Kardashian es una de las más famosas del mundo. Las hijas de Kris y Caitlyn Jenner no nacieron en un mundo permanentemente filmado y televisado, pero sí sembraron las semillas de su éxito a partir de un video íntimo de Kim Kardashian: una sex tape que ella supo aprovechar. Si el mundo quería ver los momentos más personales de su vida, eso tendría. En 2007 se transmitió por primera vez ‘Keeping Up With the Kardashians’ y su éxito fue tal que hoy ya tiene 20 temporadas y varios spin-offs.

La misma Kim ha visto ‘The Truman Show’. Recientemente posteó en sus stories de Instagram que estaba viendo la película, lo que llamó la atención de una filósofa especializada en las Kardashian. @kardashian_kolloquium dice que esa no es la primera vez que Kim Kardashian hace una referencia a la película de Peter Weir.

“Hace exactamente un año (Kim) publicó una historia sobre su visita a los Estudios Universal y el escenario de ‘The Truman Show’. Así que es una coincidencia curiosa. Exactamente un año después publicó que estaba viendo esa película”.

La TikToker también habla de un episodio en la temporada 20 de ‘Keeping Up With the Kardashians’ en el que Scott Disick hace una referencia explícita a la película y después continúan construyendo el resto del episodio alrededor de ese concepto. En la conversación entre Kim y Scott, él menciona que “debe ser una locura, ser un niño y no darse cuenta de que estás en el ‘Truman Show’. Que toda tu vida ha sido filmada y la hemos estado mostrando en televisión”. “¿Te imaginas si llamáramos a alguno de nuestros hijos ‘Truman’?”, responde Kim. “Oh, es cierto, ¡True!”. True es la pequeña hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson.

La filósofa dice que el concepto explorado en la cinta aparece constantemente en el contenido de la familia Kardashian. “No creo que sea la última vez que veamos una referencia a la película en el show de las Kardashian, creo seguirá apareciendo de formas interesantes cada vez más. Me da curiosidad saber a dónde lo llevarán”.

