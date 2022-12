Las mejores series de abogados en Netflix

Desde ‘Better Call Saul’ hasta ‘How to Get Away With Murder’, las series de abogados de Netflix que no te puedes perder.

Las personas que disfrutan de un buen drama legal, tanto en la ficción como en la vida real, seguramente pasaron muchas horas de su vida frente a las seis temporadas de 'Better Call Saul'. Esa serie ya se terminó, pero aún quedan muchas otras series de abogados recomendadas para disfrutar en Netflix. Woo, una abogada extraordinaria Esta serie surcoreana cuenta la historia de Woo Young-woo (Park Eun-bin), una abogada que además es autista y trabaja en un gran bufete. Como muchas personas con autismo, es sumamente inteligente y tiene una memoria privilegiada, pero no tiene tantas habilidades sociales como sus colegas neurotípicos. How to Get Away With Murder También conocida como 'Lecciones del crimen', es la historia de una abogada brillante llamada Annalise Keating (Viola Davis), quien se involucra en un retorcido caso de asesinato. Con el apoyo de sus estudiantes, Keating va resolviendo el misterio que da nombre a la serie. For Life: Cadena perpetua Esta serie está basada en un caso de la vida real: el de Isaac Wright Jr. un hombre que fue encarcelado por un crimen que no cometió. Wright Jr. usó su tiempo en prisión para convertirse en abogado y ayudó a al menos veinte de sus compañeros a anular las condenas injustas en su contra. Durante la serie, el protagonista Aaron Wallace lucha por que se haga justicia y también por lograr que su propia sentencia sea anulada. Vincenzo Esta es otra serie surcoreana de 2021 que cuenta la historia de Park Joo-hyung, un niño que se va a vivir a Italia y pasa a llamarse Vincenzo Cassano. Como adulto, es un abogado de confianza para la mafia italiana. Pero los conflictos entre bandos lo hacen volver a su país natal. Suits También conocida como 'La ley de los audaces', es un drama legal creado por Aaron Korsh sobre un chico que no terminó la universidad... pero eso no le impide entrar a trabajar a un importante bufete de abogados, dirigido por uno de los abogados más importantes de Nueva York. Aquí vimos a Meghan Markle en uno de sus mejores papeles. El inocente Con Mario Casas, Alexandra Jiménez y Aura Garrido, 'El inocente' es una serie española basada en la novela del mismo nombre escrita por Harlan Coben. También es parte de nuestro recuento de grandes series españolas (que no son las de siempre). El abogado del Lincoln Está basada en las novelas de Michael Conelly 'The Brass Verdict' y 'The Lincoln Lawyer', donde el abogado Mickey Haller dirige su propio bufete de abogados en Los Angeles... desde el asiento trasero de su auto Lincoln. Better Call Saul Una de las series de abogados favoritas (y una de las mejores series de la historia). Saul Goodman fue un personaje tan memorable en 'Breaking Bad' que tuvo su propia serie, dividida en seis dramáticas temporadas.