Las extrañas frases de Helaena Targaryen y sus profecías en House of the Dragon

Hay que poner mucha atención a las palabras de Helaena en los próximos episodios de la serie, pues tienden a ser profecías sobre el destino de los personajes.

La primera temporada de House of the Dragon está a punto de llegar a su fin. Si tú también la has seguido de cerca, entonces sabes que se acerca uno de los momentos más álgidos en la historia de la familia Targaryen: Aegon, el hijo del rey Viserys y Alicent Hightower, usurpó el trono con ayuda de toda la corte; Rhaenyra, por otra parte, está casada con Daemon y en espera del tercer hijo de ambos en Dragonstone. Los fans que ya leyeron el libro saben que lo peor está por ocurrir... y muchas de esas cosas han sido anticipadas en las profecías de Helaena Targaryen.

Helaena Targaryen es la hermana y esposa de Aegon Targaryen. En House of the Dragon podemos ver que tiene una gran afición por cosas como el estudio de los insectos y el bordado. Su vida no es tan feliz, pues fue obligada a casarse con su hermano que, como sabemos todos, es un patán que va por la vida abusando de las mujeres y teniendo hijos no reconocidos. Sin embargo, también hemos escuchado a Helaena mascullar cosas que terminan haciéndose realidad.

Una de las profecías de Helaena ocurrió en el sexto episodio de la primera temporada de House of the Dragon, cuando Alicent intenta consolar a Aemond sobre el hecho de que no tiene un dragón. “Tendrá que cerrar un ojo”, dijo ella sobre su hermano. Más tarde, Aemond pierde un ojo en la pelea que sostiene con los hijos de Rhaenyra tras llamarlos “bastardos”... pero gana a Vhagar, un dragón para sí mismo.

En el episodio siete, durante el funeral de Laena Velaryon, Helaena dice algo sobre carretes de dragones verdes y negros: “La mano gira el telar, el carrete de verde, el carrete de negro, los dragones de carne, tejiendo dragones de hilo”. Eso es una obvia referencia a los “greens” y a los “blacks”, los dos bandos que se enfrentan en la Danza de los Dragones por el destino del reino.

En el noveno episodio, Alicent le informa a Helaena sobre la muerte de su padre, el rey Viserys. Ahí ella dice que “hay una bestia debajo de las tablas”. Muy pronto esa profecía se hace realidad, pues Rhaenys interrumpe la coronación de Aegon con su dragón Meleys, que emerge debajo del suelo del templo.

Otra profecía de Helaena es aquella en la que ella mencionó que “el último anillo no tiene piernas”. En Fire and Blood, Rhaenys y Aegon se enfrentan y Meleys quema al esposo de Helaena. Este pierde las piernas a causa de las heridas y finalmente sucumbe. Para comprobar esto último en la serie, sin embargo, todo indica que deberemos esperar al final de la primera temporada.

