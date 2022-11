Las series y películas donde vimos (y escuchamos) a Aaron Carter

En su corta vida, Aaron Carter tuvo una prolífica carrera en la industria del entretenimiento.

El 5 de noviembre de 2022 falleció Aaron Carter a los 34 años. Aaron era conocido por ser el hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys y por seguir sus pasos en la música, el cine y la televisión. Su vida estuvo llena de problemas de salud mental, abuso de drogas y otras que, directa o indirectamente, vinieron de vivir una carrera a la sombra de su hermano mayor dentro de la industria del entretenimiento. Pero también tuvo una breve y prolífica carrera en la música y la actuación.

Muchos años antes, cuando Aaron era un adolescente, se convirtió en una de las estrellas infantiles más famosas del mundo. Si también estabas en la infancia o adolescencia a finales de los 90 e inicios de los 2000, seguramente lo recuerdas por su presencia en Nickelodeon y apariciones esporádicas en MTV. Tuvo varios cameos como él mismo en ‘Sabrina, la bruja adolescente’. En el siguiente video de baja calidad (recordemos que estamos hablando de algo que ocurrió hace casi tres décadas) podemos verlo y escucharlo cantar “I Want Candy” en la playa junto a Melissa Joan Hart:

Más tarde en ‘Lizzy McGuire’, donde conoció a Hillary Duff (y ella incluso le escribió un sentido mensaje de despedida, confesando que fue muy importante para ella en su adolescencia). En este video puedes ver el episodio donde se conocen y, como hay un muérdago sobre la puerta, deben besarse como dicta la tradición:

Aaron Carter tuvo además distintos papeles en Liberty’s Kids, Un asunto de familia, Siete en el paraíso y Grand Strand. En el cine, debutó en 2004 en la película Fat Albert y poco después como protagonista en Popstar de 2005, que fue casi autobiográfica y basada en su vida y carrera. En ese mismo año interpretó a un corredor de motocross (un deporte que también amaba en la vida real) en Supercross, protagonizada por Sophia Bush.

Como ya mencionamos, Aaron Carter fue tan grande a finales de los años 90 que estuvo presente en soundtracks de películas que marcaron la época: Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back de 1999, Rugrats in Paris: The Movie de 2000, Jimmy Neutron: Boy Genius y The Princess Diaries de 2001. También grabó el tema “Can’t Wait to be King” de El Rey León para el disco DisneyMania y música para Kim Possible: Problemas en el tiempo.





















