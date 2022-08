Las similitudes entre Rhaenyra y Daenerys, el poder femenino Targaryen

La protagonista de House of the Dragon es uno de los antepasados más poderosos de la icónica “Madre de dragones” que vimos en Game of Thrones.

Desde que se anunció el estreno de House of the Dragon, los fans de la historia creada por George R.R Martin estaban a la expectativa de lo que verían en la precuela de Game of Thrones. Una de las revelaciones de esta nueva serie que se estrenó el pasado 21 de agosto con un récord de 10 millones de espectadores en HBO Max, fue que se centraría en la lucha contra el patriarcado, a la que las mujeres Targaryen tuvieron que enfrentarse para poder ocupar el Trono de Hierro. ESTA NOTA TIENE SPOILERS DE LOS PRIMEROS DOS EPISODIOS DE HOUSE OF THE DRAGON En el primer episodio vimos como la princesa Rhaenys, prima del rey Viserys Targaryen no pudo gobernar los Siete Reinos a pesar de que era la heredera legitima, esto porque el Consejo eligió a un hombre, ya que las mujeres no podían ocupar un puesto de poder. Las cosas cambiaron tiempo después, ya que debido a las tragedias que se presentaron en la dinastía, y a pesar de los 300 años de tradición, Viserys eligió a su primogénita Rhaenyra para que sea su sucesora, lo que generó revuelo, pero fue aceptado. En los dos primeros episodios Rhaenyra ha demostrado que va en contra de la norma. Desde el primer momento dejó claro que en lugar de querer convertirse en madre para seguir los pasos de su progenitora, ella quería estar en el campo de batalla como los grandes guerreros. También, en el funeral de su madre, pudimos apreciar el icónico ¡Dracarys! salir de su boca, esto para que su dragón Syrax lanzara fuego al cuerpo inerte. Un momento que sin duda nos recordó al memorable episodio de Game of Thrones en el que Daenerys (tataranieta del rey Viserys) pidió por primera vez a sus dragones que atacaran lanzando fuego. Al igual que "La madre de Dragones", Rhaenyra se aventuró a montar a estas increíbles bestias, y así lograr que les fueran fieles para que se convirtieran en poderosos aliados en su lucha para ocupar el Trono de Hierro. Otra similitud entre ambas Targaryen, es que en una sociedad dominada por hombres, en las que las mujeres solo fungían como madres, trabajadoras domésticas o trabajadoras sexuales, ellas han demostrado que tienen el poder suficiente, la inteligencia, y la fuerza para poder gobernar, incluso si esto significa tener que ir en contra de las normas machistas que imperaban en la edad media. Nos falta ver cómo se desarrolla este juego por dominar los Siete Reinos y si Rhaenyra lo logra, pero es un hecho que Daenerys tenía en la sangre este poder femenino que iba en contra de las reglas patriarcales.