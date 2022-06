Las teorías que revelan la supuesta separación de Shakira y Piqué

Los fans de la cantante se dieron a la tarea de buscar curiosas pruebas que señalaran que la pareja sí se está separando por una infidelidad del futbolista.

Mientras las fans de Shakira se están volviendo locas por la tierna reacción del actor que dio vida a Superman, Henry Cavill, al ver a la cantante durante una alfombra roja en el 2015, las redes sociales acapararon al mismo tiempo el rumor sobre la supuesta separación entre la cantante y Piqué.

La noticia está conmocionando al mundo entero, ya que se asegura que Gerard Piqué fue infiel a Shakira.

Los rumores comenzaron cuando las periodistas españolas Lorenza Vázquez y Laura Fen lanzaron un comentario durante su podcast sobre que “Shakira había encontrado a Piqué con otra” y por lo tanto él se había ido a vivir a su departamento de soltero en Barcelona.

“Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”, dijeron.

Supuestamente, la mujer con la que la colombiana vio al padre de sus hijos se trata de una joven de 20 años que trabaja organizando eventos y que la propia cantante la conoce.

¿Shakira y Piqué se separan?

Tras la noticia, los fanáticos de la cantante se dieron a la tarea de investigar qué está sucediendo entre la pareja y dieron con teorías muy curiosas que compartieron en redes sociales.

En ocasiones anteriores ya se han rumorado infidelidades por parte del jugador del Barcelona, así como también algunas crisis en pareja, sin embargo, esta vez se asegura que todo va en serio y aquí algunas de las pruebas que compartieron los fans en Twitter.

Las teorías en redes sociales

1. En 2021, Shakira lanzó la canción “Don’t wait up” que tiene una letra muy reveladora, pero que en su momento se dejó pasar porque la pareja seguía compartiendo momentos juntos en redes.

Parte de la letra dice así: “No dejes que tu mente piense que hay alguien más, simplemente necesito hacer algo por mí”.

2. La última foto que tiene Shakira junto a Piqué en redes sociales fue del 14 de febrero de 2022 y por su parte el jugador publicó la última en julio de 2021 (normalmente no suele compartir su vida privada, pero...)

3. En abril de 2022, la cantante lanzó la canción “Te felicito”, que fue una colaboración con Rauw Alejandro, pero, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues además de que la letra es muy reveladora, la colombiana lanzó durante el videoclip una seña muy particular con sus manos que luego de los rumores cobra algo de sentido.

La letra dice así: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.

Sobre el supuesto mensaje secreto que lanzó la cantante en el video, un fan descubrió que Shakira hizo varias veces la seña de “amor y paz” con los dedos, misma que siempre hace Piqué en sus partidos de fútbol. Acá las pruebas:

Les traigo lo que parece ser la evidencia más contundente de que #TeFelicito sí es para Piqué 😱😱😱



Shakira haciendo el ✌🏼 bastantes veces en el video 😱😱😱



Gracias @luis93basilio por tu descubrimiento 🫶🏼 pic.twitter.com/wXmH8YODC2 — 𝔖𝔢𝔩𝔢𝔫𝔢 🌊 𝙋𝙍𝙊𝙑𝙀𝙉𝙕𝘼 🌊 (@la_folkloRik) June 2, 2022

4. En mayo de 2022, Shaki publicó unas fotos junto a sus hijos por el Día de las Madres, en el que dejó el siguiente mensaje: “Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos”. ¿Luchando por ellos?...

5. El mismo mes también se le ha visto asistir sola a algunos eventos como Cannes, pero lo que le parece raro a los fans es que la cantante no suele asistir a hacer promoción sola, según aseguran.

6. Finalmente, como se dice que Piqué ya no vive en la misma casa que Shakira, la prensa lo ha estado siguiendo de cerca y ha descubierto que ya no entra a la casa porque supuestamente no tiene llaves, ¿será?

Aquí te dejamos con el hilo que contiene todos estos datos reveladores:

Abro hilo del rumor de la separación de Shakira y Piqué, supuestamente, por una infidelidad del defensa del FC Barcelona



✍🏼 pic.twitter.com/dh7ZeuofFa — 𝔖𝔢𝔩𝔢𝔫𝔢 🌊 𝙋𝙍𝙊𝙑𝙀𝙉𝙕𝘼 🌊 (@la_folkloRik) June 1, 2022





















