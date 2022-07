Lily Allen y David Harbour de ‘Stranger Things’: Una historia de amor que nació en una aplicación de citas

La pareja se ha convertido en una de las más inspiradoras en Hollywood.

Lily Allen y David Harbour forman en la actualidad una de las parejas más especiales y repentinas del medio; ella con una carrera reconocida en la música que alcanzó la fama a principios de los 2000, mientras él ha obtenido gran reconocimiento tras dar vida al shérif Jim Hopper de ‘Stranger Things’, la exitosa serie de Netflix.

Inesperadamente, Lily Allen de 37 años y David Harbour de 47 años viven su propia historia de amor más allá de las cámaras y reflectores, una conexión que surgió sin buscarlo pero que también los salvó de sus propios demonios. Recientemente la pareja, lució feliz y enamorada, en la alfombra rosa de la premiere de ‘Stranger Things 4′, junto a las pequeñas de la cantante, Ethel y Marnie Rose, a quienes el actor ha protegido como propias.

¿Cómo inició la historia de amor de Lily Allen y David Harbour?

El amor de Lily Allen y David Harbour no inició detrás de la pantalla ni en una alfombra roja, sino que de acuerdo a la cantante, se conocieron a través de una aplicación de citas llamada ‘Raya’, exclusiva para que los ricos y famosos encuentren pareja.

La primera cita de la cantante y el actor fue en Inglaterra en un lugar llamado ‘The Wolseley’ y a partir de ahí, ya no quisieron salir nunca con nadie más. Un dato curioso es que fue la primera cita romántica de Allen, por lo cual fue sumamente especial.

Luego, llegaron salidas al teatro, a una pelea de box e incluso en una ocasión, Lily Allen acompañó a David Harbour al programa ‘Saturday Night Live!’ en el que fue host. Su primera aparición oficial juntos como pareja fue en Nueva York, durante una gala benéfica para una fundación de cáncer.

A partir de ese momento, ya no pudieron ocultar su relación y comenzaron a compartir su amor a través de Instagram con tiernas publicaciones que enloquecieron a sus fans desde un principio.

La boda de Lily Allen y David Harbour

No pasó mucho tiempo para que Lily Allen y David Harbour se prometieran un “para siempre”, pues con poco más de año, comenzaron los rumores de que la cantante había recibido un anillo de compromiso luego de una sospechosa publicación en redes sociales.

Los rumores no eran falsos, pues poco después la pareja compartió en Instagram algunas fotografías de su boda. Lily Allen y David Harbour se casaron en secreto con una divertida ceremonia en Las Vegas oficializada por un imitador de Elvis Presley.

Muy a su estilo, la pareja después de darse el “sí”, decidió celebrar con hamburguesas y malteadas, acompañados de las hijas de Lily Allen (producto de su primer matrimonio con Sam Cooper) , a quienes David Harbour ha arropado como propias.

En su respectiva publicación en Instagram, el actor de ‘Stranger Things’ mencionó: “En una boda oficiada por el propio rey, la princesa del pueblo se casó con su devoto, humilde pero amable titular de la tarjeta de crédito en una hermosa ceremonia iluminada por el cielo ceniciento cortesía de un estado en llamas a kilómetros de distancia en medio de una pandemia global. Se sirvieron refrigerios en una pequeña recepción a continuación”.

En el enlace todo fue sencillo pero especial y muy significativo, demostrando que no les importaba nada más que estar juntos, alejado de lo pretencioso e incluso frívolo. Lo que también llamó la atención fue el vestido de novia Lily Allen, el cual fue un Dior vintage, elegido por ella y su hija Ethel de actualmente 10 años, en una tienda de segunda mano.

Lily Allen y David Harbour, un amor que les salvó la vida

Hace un tiempo, el actor David Harbour durante la promoción de ‘Stranger Things’ mantuvo una entrevista con el podcast ‘Blank’ de Reino Unido en el que habló sobre el trastorno de bipolaridad que tiene desde hace 20 años.

Al respecto, contó que la terapia para él ha sido una “especie de salvavidas”, así como mantener su mente concentrada en su profesión. Además de la bipolaridad, David Harbour luchó contra el alcoholismo: “Cuando tengo un episodio maníaco no puedo revertirlo con lo espiritual, mi respuesta no está en lo místico cuando me acerco a una recaída”.

Para lo cual, Lily Allen ha sido un gran apoyó para él, pues lo ha sabido entender a la perfección, compartiendo un pasado oscuro con las adicciones, lo cual han enfrentado juntos. Hoy en día, son una de las parejas más adorables de Hollywood sin importar los 10 años de diferencia que hay entre ellos, ellos no necesitan gritar para demostrar que su amor es real .

