Lily Collins casi pierde un diente en ‘Emily in Paris’ pero lo solucionó gracias a su personaje

No todo es glamour como parece, Lily Collins atravesó por una que otra aventura aterradora.

Porque no todo es glamour como parece, Lily Collins casi pierde un diente mientras grababa ‘Emily in Paris’, que, por cierto, ya puedes ver la tercera temporada en Netflix… por fin. Y es que nos encanta acompañar a Emily Cooper en sus aventuras en la capital francesa y, obviamente, los looks que lleva en cada una de éstas. En los últimos años, ‘Emily in Paris’ se ha convertido en una de las series más populares de la plataforma de streaming y los personajes en una inspiración de la moda, influyendo en el guardarropa de todos los que hemos disfrutado de cada capítulo.

Y es que nosotros podemos pensar que todo luce hermoso en la Ciudad de la Luz, sin embargo, no todo fue así, Lily Collins atravesó por una que otra aventura un tanto aterradora pero, eso sí, que hoy ya se ha convertido en risas y grandes anécdotas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lily Collins casi pierde un diente mientras grababa ‘Emily in Paris’ T3

A través de su reciente visita al programa de televisión, Late Night with Seth Meyers, Lily Collins reveló un pequeño pero muy importante suceso que vivió durante las grabaciones de la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ y es que la actriz se rompió un diente y no había manera de solucionarlo pronto.

La protagonista de la serie de Netflix narró que el incidente le sucedió mientras mordía con demasiada fuerza una manzana cuando viajaba en un taxi. Al momento, Collins no se había dado cuenta de lo ocurrido hasta más tarde que tocó su boca y notó que le faltaba un trozo de pieza. En ese momento entró el pánico porque era domingo y al día siguiente debía grabar una escena en primer plano.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Era domingo y justo tenía que grabar un primer plano al día siguiente. Estaba todo cerrado y parecía imposible conseguir dentista de urgencia”, compartió Lily ahora divertida.

Por supuesto que en el momento no la estaba pasando nada bien y se sentía muy nerviosa pero, tal cual lo hace su personaje, pudo hallar una solución.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Siguiendo el espíritu de Emily, encontré a un dentista que había estado en un concierto de los Rolling Stones la noche anterior. Fui a su clínica en bicicleta, se limpió rápidamente, me acosté en una camilla y me dijo: ‘Déjame arreglarte el diente’. La verdad es que hizo un gran trabajo y sorprendentemente no me cobró nada”, continuó la actriz.

Lo cierto es que Lily ya se ha atravesado por varios imprevistos durante el rodaje de ‘Emily in Paris’, pues durante las grabaciones de la segunda temporada, la actriz tuvo que visitar varias veces a un podólogo para tratar el dolor de pies que el uso excesivo de tacones le estaba provocando mientras interpretaba a Emily.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hasta ahora, la tercera temporada de ‘Emily in Paris’ ha recibido muy buena respuesta de los fans y se espera con ansias que ya se estrene la cuarta parte.

Podría interesarte