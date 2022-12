Los Hermanos Duffer llevarán el mundo de “Stranger Things” al anime a través de un spin-off, y aquí te contamos los detalles que se saben al respecto.

El Upside Down, sus monstruos y algunos personajes de una de las series más aclamadas de Netflix tendrán un nuevo formato en el futuro. ¡Así es! Los Hermanos Duffer decidieron que llevarán el mundo de “Stranger Things” ¡al anime! Y aquí te contaremos todo lo que sabemos sobre este nuevo proyecto.

Llevarán el mundo de “Stranger Things” ¡al anime!

De acuerdo con el sitio What’s Up Netflix, los creadores de la serie “Stranger Things”, los hermanos Matt y Ross Duffer, están preparando un nuevo capítulo de su universo de terror pero en versión anime, el cual lleva tentativamente por título “Stranger Things Tokyo”.

Al parecer, este proyecto lleva ya un tiempo en desarrollo, aunque no se han revelado muchos detalles al respecto; los primeros rumores sobre este anime surgieron a principios del año pasado, pero al parecer ahora ya es más una realidad que un rumor.

“Un encuentro con el Upside Down se convertirá en una gran aventura para un par de hermanos gemelos amantes de los videojuegos, quienes viven en las afueras de Tokio en la década de 1980″, es la descripción que se compartió en el sitio sobre este spin-off.

Es posible que el proyecto tenga una duración de alrededor de 6 horas, aunque no se sabe si será dividida en varios capítulos de media hora, de una hora, o como un especial de un solo episodio; lo que sí es un hecho es que se tratará del primer spin-off de la franquicia, aunque puede que no sea el único.

Prometen una historia diferente a “Stranger Things”

A comienzos de este año, los Hermanos Duffer firmaron un nuevo acuerdo con Netflix para realizar nuevos contenidos a través de su propia productora, Upside Down Pictures, entre los cuales se incluye una nueva serie adaptación del manga “Death Note”, por lo que no es algo extraño que el primer spin-off de “Stranger Things” tenga un estilo de anime japonés.

De hecho, respecto a ese proyecto, Matt Duffer comentó en el podcast Happy Sad Confused que sería algo 1000 por ciento diferente a la serie original, por lo que podremos esperar nuevas emociones y, posiblemente, diferentes monstruos.

“Es una historia que se conecta con el mundo de ‘Stranger Things’, pero en realidad se trata más de cómo estamos contando esa historia”, comentó el cineasta y productor en el programa, aunque no quiso dar más detalles al respecto.

No obstante, el universo de la serie de terror no comenzó a expandirse con este anime sino con un par de juegos interactivos del apartado de Netflix Games, los cuales llevan por título “Stranger Things” y “Stranger Things: Puzzle Tales”.

Además, esta no será la primera vez que un proyecto original de Netflix lleva un spin-off al estilo anime, ya que la serie “The Witcher” estrenó su primer spin-off en este formato: “The Witcher: La Pesadilla del Lobo”, y se espera que la productora lance próximamente un segundo spin-off en este formato.

Otras series y producciones del Rey del Streaming que han seguido este camino incluyen “Bright” (con la película “Bright: Alma de Samurai”), “Altered Carbon” (con la película “Altered Carbon: Refundados”) y “Army of the Dead” (con el próximo anime “Army of the Dead: Lost Vegas”).

¿Cómo pinta el futuro de los Hermanos Duffer en Netflix?

Actualmente, los Hermanos Duffer están alistando la quinta, y aparentemente última, temporada de “Stranger Things”, la cual se espera que llegue a la plataforma en 2024 y que comience a filmarse en mayo del año entrante.

Además, como ya se mencionó los creativos también están adentrados en una nueva versión de “Death Note” en versión live action, luego del fiasco que el streaming obtuvo con su primera adaptación en película, que fue protagonizada por Nat Wolff, LaKeith Stanfield y Willem Dafoe.

Otro proyecto en el que también se encuentran fuertemente involucrados es en una adaptación de la popular novela de Stephen King “The Talisman”, la cual ha pasado de mano en mano en diversas ocasiones hasta que Netflix lograra adquirir los derechos junto con la productora Amblin Partners. Se sabe que se realizará una serie de TV del proyecto, aunque los detalles al respecto se desconocen por ahora.

¿Emocionad@ por el futuro de "Stranger Things" y los Hermanos Duffer en Netflix? Compártenos tus comentarios al respecto en nuestros canales digitales

