Los artistas no deben tratar mal a sus fans y debemos hablar de eso

Los malos tratos hacia los seguidores no deberían ser permitidos ni normalizados solo porque se trata de un famoso como Bad Bunny, quien lanzó el celular de una fan que quería una foto con él.

Bad Bunny ha caído.

En tan solo un par de días, el Conejo Malo perdió miles de fans por mostrar una actitud déspota hacia una joven que quería tomarse una foto con él durante su visita a República Dominicana y éste simplemente le arrebató el celular y lo lanzó.

En el video viral publicado en redes sociales, la fanática se muestra sorprendida ante la reacción de su ídolo, quien dijo al momento ‘hay que respetar el paso’, justificando así la violencia que ejerció hacia su fan.

En el mismo clip, se escucha a un hombre decirle al cantante ‘Benito te amamos como sea’ y pues no... no debería ser así y hay que hablar de ello.

Bad Bunny destroza celular de una fan.



¿Ese es tu ídolo? pic.twitter.com/K2R53VFAbq — Leonidas (@Soy_leonidas) January 2, 2023

¿Bad Bunny cancelado?

Tras la polémica, el artista puertorriqueño publicó un tuit en el que mostró su postura ante la situación que se volvió tema de conversación en redes y aseguró que cada vez que alguien le ponga un celular en la cara lo considerará como una falta de respeto y así mismo los va a tratar.

Pero vámonos por partes.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Nadie, absolutamente nadie se merece una falta de respeto, no porque se trate de una celebridad, si no porque se trata de un ser humano, quien probablemente tuvo un mal día o no se sentía cómodo al ser perseguido por varias personas.

Sin embargo, no por ello es justificable lo que hizo, sobre todo porque al ser una figura pública, durante años ha lidiado con situaciones similares o peores de las que sabe perfectamente que puede salir sin hacer nada o sin quitar los objetos personales de otros y en este caso la chica en ningún momento hace algo indebido, si no solo se puso frente a él para tomarse una foto. (Aquí podemos recordar los clips de sus fans que lo han besado y tocado y él les ha respondido con unos buenos besos, ¿entonces?)

Además, los famosos y cantantes le deben su éxito a las personas que lo siguen, lo enaltecen, compran sus discos y boletos para sus conciertos, los cuáles sabemos no son nada baratos.

Y otra vez, que sean figuras públicas no significa que no son seres humanos que también se enojan o se irritan, pero nunca un acto violento como arrebatar un celular y lanzarlo a la nada es justificable y no se debe normalizar.

De hecho, en República Dominicana existe una ley que castiga el delito de daños y por ello la fan podría tomar medidas al respecto en caso de que su celular haya sido dañado o destruido, pues si bien para Bad Bunny un celular no es nada y puede comprarse miles de ellos, a su fan probablemente le costó trabajo y dinero conseguirlo.

Aquí la abogada Marce Torres lo explica:

Hay quienes opinan que la reacción del artista fue correcta, pero la mayoría lo están ‘cancelando’ por su mala actitud.

