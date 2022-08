Los intros más icónicos de series y caricaturas

Sin duda estos programas de televisión se ganaron nuestro corazón y los recordamos por sus pegajosas introducciones.

Parece que estamos siendo arrollados por una ola de nostalgia que se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida y podemos verlo en distintos ámbitos como la moda o el medio del espectáculo.

Muchos apuntan a que la pandemia de COVID-19 nos hizo querer regresar a esos momentos que vivíamos cuando no existía la emergencia sanitaria que cambio al mundo, otros hablan de que los millennials nos rehusamos a crecer y recordamos las cosas que marcaron nuestra infancia.

Sea cual sea la razón, es un hecho que series como Stranger Things, así como el reboot de los Locos Addams, la reunión de Friends, o el éxito que han tenido las tendencias de los noventas en la moda de la actualidad, son producto de esta nostalgia.

Sin duda las producciones audiovisuales siempre nos van a impactar y existen algunas que nos marcaron para siempre, no solo por su historia, sino por el intro pegajoso que nunca se nos va a olvidar. Algunos resultaron tan icónicos que siguen generando impacto en nuevas generaciones.

Friends

La aclamada sitcom tiene uno de los intros más memorables de la televisión, en el cual podemos ver a los protagonistas: Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross y Joey bailando en una fuente con sombrillas de colores y el memorable sofá de Central Perk.

Éstas imágenes con la canción de The Rembrandts, I’ll be there for you se volvieron icónicos.

The Simpsons

En 1989 conocimos a la familia más famosa de la televisión y a lo largo de 33 temporadas hemos visto cómo en su introducción se han hecho homenajes a series como Stranger things, Breaking Bad y películas de la talla de Star Wars.

Lo que no cambia es la nube con el icónico nombre de The Simpsons en letras amarillas, así como Bart andando en patineta, Lisa tocando el sax, Marge en el supermercado y Homero en la planta nuclear. La melodía es irrepetible y fue compuesta por el legendario Danny Elfman.

Malcolm in The Middle

Otra de las series que marcaron nuestra niñez. Su intro refleja perfecto lo que se vivía en los primeros años del siglo XXI y el tema Boss of Me, una canción de la banda estadounidense They Might Be Giants se volvió popular, ya que recopilaba los momentos más graciosos de Malcolm y su familia.

Cabe destacar que Boss of me ganó un Grammy por mejor canción compuesta para un programa de televisión.

Sex and The City

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) caminando por las caóticas calles de Nueva York con su icónica falda de tul blanca y un top rosa, nos regaló uno de los intros más memorables de la televisión con esta serie que es indispensable para los amantes de la moda.

The Big Bang Theory

La historia de estos cuatro nerds nos hizo reír durante 12 temporadas. La canción de su intro The History Of Everything, fue escrita por la banda de rock canadiense Barenaked Ladies.

Game of Thrones

La aclamada serie de HBO tiene uno de los mejores intros de la televisión, ya que en él se muestran los elementos claves de lo que será la historia que nos mantuvo cautivos durante ocho temporadas.









