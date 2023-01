En pocos años de carrera, esta actriz ha comprobado que su trabajo es, simplemente, inigualable, y por ello lo celebramos mostrándote los mejores personajes de Florence Pugh que más de un fan lleva en el corazón.

Para actrices camaleónicas, una de las más aclamadas en los últimos años ha sido Florence Pugh, a quien pudimos ver haciendo desde una película de época con un papel bastante desagradable, hasta en la piel de una chica que logra hacer un trabajo de catarsis desatando un infierno en su novio y amigos. Por ello, aquí te mostramos algunos de los mejores personajes de Florence Pugh para que sigas admirando su trabajo y tú mism@ notes el poder de su talento actoral.

¿Quién es Florence Pugh?

Florence Rose Pugh es una actriz británica que se inició en el mundo de la actuación profesional en el 2014, al formar parte del elenco de la película “The Falling”, cuando apenas tenía 17 años, y tras lo cual saltó a la fama de producción en producción.

Aunque su padre era restaurador y su madre profesora de ballet, ella y sus hermanos, Toby Sebastian y Arabella Gibbins, lograron forjarse carreras en el mundo del entretenimiento realizando trabajos en cine, teatro, televisión y hasta la música, aunque Florence es la que ha conseguido más papeles en el medio.

Su gran trabajo y talento la hicieron conseguir nominaciones a grandes premios como el Óscar (por su papel en “Mujercitas”), los BAFTA y los Premios de la Crítica Cinematográfica (por la misma película), y a recibir un galardón de los Critic’s Choice Super Awards por su labor en “Black Widow”.

Ha participado en una veintena de producciones importantes, entre las que destaca su labor en la película de terror “Midsommar”, en la adaptación más reciente de la novela “Mujercitas” y, por supuesto, en el Universo Cinematográfico de Marvel al participar en “Black Widow”, “Hawkeye”, y la futura película “The Thunderbolts”.

Los mejores personajes de Florence Pugh

Abbie Mortimer, en “The Falling”

Fue el primer papel que realizó de forma oficial en el mundo del entretenimiento, en una película en la que compartió créditos con Maisie Williams, estrella de “Game of Thrones”. La película sigue a Abbie y Lydia, dos mejores amigas en una escuela inglesa para señoritas. Lydia empieza a sentir cosas por Abbie, pero ella está enamorada de su hermano, Kenneth, con quien explora su sexualidad. Sin embargo, las cosas se complican, y cuando Abbie muere repentinamente, Lydia se mete a un vórtice de dolor que, aparentemente, no logrará superar.

Dani Ardor, en “Midsommar”

Una de las películas más fuertes y extremas de los últimos años, en la cual Pugh tomó el papel de una chica que sufrió la muerte de sus padres y tiene problemas con su novio, quien quería dejarla pero termina invitándola a un viaje a Suecia con sus amigos para despejarse y dejar ir el dolor. Sin embargo, el viaje no resulta como esperaban, ya que terminan formando parte de una especie de culto monstruoso cuyas costumbres resultan mortales, lo que hará que los miembros del viaje sufran todo tipo de actos terroríficos y que Dani pase por un proceso de catarsis muy distinto al que cualquiera habría esperado.

Yelena Belova, en el Universo Cinematográfico de Marvel

El manto de Black Widow ya tiene una nueva portadora, y esa resulta ser Yelena Belova, personaje al que conocimos en “Black Widow” como la hermana adoptiva del personaje principal, Natasha Romanoff, a quien reencuentra varios años después de haberse forjado como una agente secreta en una organización que despoja a las mujeres de su identidad para convertirlas en armas mortales. Yelena también tiene una breve aparición en “Hawkeye”, mostrándonos que será una increíble futura Black Widow.

Amy March, en “Mujercitas”

Esta actuación le valió a Pugh la nominación a Mejor Actriz de Reparto de los Óscar, y con toda razón. En esta nueva adaptación del clásico “Mujercitas”, la actriz da vida a una de las hermanas March, Amy, quien es caprichosa y un tanto odiosa pero que tiene un enorme corazón y amor por sus hermanas, sobretodo hacia una de las mayores, Jo, con quien casi siempre sostiene una enemistad que resulta en un gran compañerismo y camaradería hacia el final de la película.

Alice, en “No Te Preocupes, Cariño”

Un trabajo controversial para Pugh ya que, según información de diversos medios, la actriz realmente no se sintió cómoda realizando este trabajo por las fricciones que sostuvo con la directora, Olivia Wilde, aunque el trabajo que realizó como esta ama de casa en una comunidad utópica y experimental en los años 50 y que empieza a perder la cabeza por los secretos y misterios que va descubriendo de quienes la administran fue, simplemente, espectacular.

Isabel de Burgh, en “Legítimo Rey”

Una trama inspirada en hechos reales de la Edad Media en la que Pugh dio vida a una joven cortesana quien termina casándose con Robert the Brus, futuro Rey de Escocia quien, tras rendirse ante el Rey Eduardo I de Inglaterra y ver los problemas que éste ejerció en su pueblo, hace que los escoceses se levanten en armas en aras de una rebelión. El papel de la actriz en esta película no fue muy grande, aunque fue lo suficientemente importante como para mostrar un lado amable del propio Robert the Brus.

Lib Wright, en “El Prodigio”

Pugh nos vuelve a mostrar que las historias de época son realmente lo suyo a través de este papel, que se trata de una enfermera de mediados del siglo XIX quien es enviada a una comunidad irlandesa para estudiar a una chica que, desde hace meses, dejó de comer, pero aún así se ha mantenido estable, sana y fuerte. Mientras va conociendo a la niña, Lib empieza a preguntarse si la existencia del “maná del cielo”, como dicta la biblia, podría ser real, y si la chica podría ser un milagro y ejemplo de las sagradas escrituras.

Katherine Lester, en “Lady Macbeth”

Este personaje nos recuerda mucho a su homónimo en la obra de William Shakespeare “Macbeth”, aunque no son los mismos. En esta película, que nos sitúa en una Inglaterra rural en 1865, el papel de Pugh es vendida por su padre a una familia acaudalada y obligada a casarse con su heredero, Alexander, un hombre que le dobla la edad. Katherine comienza a odiar su vida ya que no la dejan sola ni un momento, hasta que un día, suegro y esposo se van y la dejan a sus anchas, por lo que logra conocer a un trabajador que le roba el corazón, y por el cual está dispuesta a hacer lo que sea con tal de tenerlo a su lado.

Charmain “Charlie” Ross, en “The Little Drummer Girl”

Un rol que ayudó a Pugh a retar a su propio talento como actriz ¡al interpretar a otra actriz! La cual es reclutada por el Servicio de Inteligencia de Israel para infiltrarse en la celda de un asesino y terrorista palestino para conocer su plan malvado de destrucción a través del uso de bombas que podrían acabar con la sociedad israelí de una vez por todas. No obstante, las cosas se complicarán para ella porque llegará un punto en donde su rol será cuestionado, y su lealtad quedará al pendiente de un hilo.

Cordelia, en “El Rey Lear”

Esta película para televisión modernizó la clásica historia de Shakespeare para mostrarnos cómo habría sido la existencia del Rey Lear en nuestros días. En la historia, Pugh da vida a la hija menor del Rey, a quien el liderazgo del reino le es entregado al igual que a sus hermanas mayores, Regan y Goneril, quienes sucumben ante poder y se convierten en tiranas. Cordelia es la única que muestra respeto y amor por la gente y su padre, quien buscará la manera de destituir a sus hijas para volver a tomar el reinado y acabar con el terror.

¿Cuál de los mejores personajes de Florence Pugh es tu preferido y a quién odiaste más? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales, y si buscas más contenido sobre la actriz, aquí te dejamos estos enlaces: “Respeten a las mujeres”: Florence Pugh se suma a la tendencia braless y manda mensaje a los que la critican; Lady Macbeth, la mujer que demostró que los sacrificios hechos por amor no valen la pena; y ‘Black Widow’: la fase 4 de Marvel revela detalles secretos de los personajes.

