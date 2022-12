Lo amamos en muchísimos papeles, pero no podemos negar que éstos son los mejores personajes de Poncho Herrera en su carrera hasta el momento.

Él lo sabe y nosotros también: lo suyo, lo suyo, es la actuación y no la cantada, y por eso aquí te mostramos algunos de los mejores personajes de Poncho Herrera con los que nos demostró que es todo un máster poniéndose bajo la piel de otras personas.

Los mejores personajes de Poncho Herrera

Francisco, en “Amar te Duele”

Aunque ya conocíamos a Poncho Herrera por “Clase 406″, no fue sino hasta esta adaptación libre de “Romeo y Julieta” que realmente pusimos los ojos en su trabajo. Y es que no hay persona que no lo haya odiado en su papel de Pancho, el chico que estaba enamorado de Renata (Martha Higareda), y que terminó matándola por error al intentar quitar del camino al hombre que ella amaba, Ulises (Luis Fernando Peña). Nada más acordamos, ¡se nos pone la piel de gallina por la rabia!

Miguel Arango Cervera, en “Rebelde”

Claro que en esta lista no podía faltar el personaje que nos hizo suspirar a muchos y por el que ganó fama mundial por allá de inicios de los dosmiles: Miguel, ese chico tierno, apasionado y talentoso que estaba dispuesto a todo con tal de tener feliz al amor de su vida, Mia Colucci (Anahí). La química que los dos actores nos mostraron en pantalla nos sedujo a todos, y la forma en la que Poncho compaginaba con sus compañeros en el escenario fue, simplemente, sensacional.

Hernando Fuentes, en “Sense8″

Sin lugar a dudas, “Sense8″ fue la entrada triunfal de nuestros querido Poncho a Hollywood, y su personaje en la serie fue tan entrañable que, aunque ya pasaron algunos años desde su cancelación, muchos lo seguimos recordando con cariño, sobretodo por la fuerte conexión que mostró con Lito Rodriguez (Miguel Ángel Silvestre) y Daniela Velázquez (Eréndira Ibarra). Este profesor de arte tenía mucho aún que darnos, aunque bien que agradecemos los tacos de ojo que nos echamos con el escultural cuerpo de Poncho en esas escenas subiditas de tono con Lito…

Ignacio de la Torre y Mier, en “El Baile de los 41″

Y hablando de escenas subidas de todo, no podemos negar que en esta película también disfrutamos de otro taco de ojo con Poncho, aunque su personaje fue mucho más que eso: todo un revolucionario del libre pensamiento y de la libertad sexual, quien induce a Evaristo Rivas (Emiliano Zurita) a conocer los placeres y la pasión que se puede vivir estando con otro hombre. Además, la forma en la que este personaje conectó con el de Amada Díaz (Mabel Cadena) en una especie de lucha de poderes fue increíble. Sin duda alguna, un papel memorable.

Javier “Javi” Elizondro, en “Ozark”

Ver a Poncho convirtiéndose en el líder de un cártel mexicano en esta serie fue realmente sorprendente e increíble. No hay duda de que a este personaje o lo amas… o lo detestas; no hay puntos intermedios. Y la conexión que mostró con el resto de los protagonistas, como Martin “Marty” Byrde (Jason Bateman), Wendy Byrde (Laura Linney) y su tío, Omar Navarro (Feliz Solis), fue genial. ¿Cómo olvidar esas escenas en las que mostró que estaba dispuesto a todo por defender a su cártel y proteger a los suyos? Nos hizo temblar a todos.

León - Lorenzo, en “Sitiados: México”

Nos duele no haber podido ver más de este papel en la pantalla chica, aunque lo que pudimos conocer de él hizo que lo lleváramos en el corazón. Su historia de crecimiento y venganza por la muerte de su padre nos dejó impresionados a muchos, y fue genial volver a verlo trabajar junto a Eréndira Ibarra, quien interpretó a Inés, aunque ahora en una historia de época en México.

Daniel “El Dandy” Brach, en “El Dandy”

Mucho antes de su papel en “Ozark”, Poncho nos demostró que podía interpretar a un capo de cártel de droga mexicano en esta serie de 70 capítulos, en la que pasó de ser un profesor de derecho a un infiltrado contratado por la Fiscalía General en uno de los cárteles más peligrosos de la CDMX. La astucia y sagacidad de este personaje se metieron en nuestros sentidos en cada capítulo, y su contacto con El Chueco (Damián Alcázar), su aliado aunque también enemigo, nos hizo adentrarnos a un juego de máscaras e identidades que nos mantuvo atrapados hasta el último momento.

Javier Jiménez, en “Queen of the South”

Pareciera que Poncho se casó bastante con el mundo bajo de la droga y la corrupción, aunque en esta ocasión lo hizo en inglés, formando parte de la adaptación estadounidense de la novela de Arturo Pérez-Reverte. Su personaje no pintó mucho en la tercera temporada de la producción, pero en la cuarta nos demostró la rudeza y fuerza que posee al presentarse como el mercenario asesino que siempre fue, dispuesto a todo si cualquiera le llegaba al precio.

Padre Tomas Ortega, en “The Exorcist”

La historia que William Peter Blatty creó en su popular novela “El Exorcista” regresó gracias a Fox con esta serie, que funciona como secuela directa a la adaptación original de la novela, ignorando por completo el resto de películas que salieron después de la de William Friedkin. Aquí, Poncho nos muestra cómo podría ser un padre encargado de investigar posesiones demoníacas para enfrentarse a ellas en aras de la salvación de las almas. Un personaje duro y bastante inteligente que extrañamos tras la cancelación del proyecto.

Carlos Rojo, en “La Dictadura Perfecta”

Esta sátira sobre el gobierno mexicano y sus implicaciones con varios escándalos fue el primer contacto de Poncho con el director Luis Estrada, en un personaje que quizás no parecía tan relevante al principio, pero que terminó muy conectado con el estelar: el Gobernador Carmelo Vargas (Damián Alcázar), ya que se le encarga de producir una historia para televisión que lo haga ver bien ante el público en general para salvar su pellejo de una posible destitución. Sin duda alguna, nos encantó su trabajo en la película, y ya esperamos volver a verlo trabajar para Estrada en “¡Que Viva México!”.

¿Cuál de todos estos personajes de Poncho Herrera es el que más te gustó? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido sobre el actor, aquí te dejamos estos enlaces: Alfonso Herrera advierte a nueva generación de ‘Rebelde’; Poncho Herrera sorprendió en redes sociales al presentar a su nuevo bebé; y ¡Alfonso Herrera será un rebelde! En la próxima película de Zack Snyder, Rebel Moon.

