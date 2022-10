Los personajes más oscuros de Evan Peters que lo hacen un gran actor

Conoce los diversos personajes de Evan Peters (además de Jeffrey Dahmer) con los que ha demostrado su talento como actor.

Si has amado con locura todas las temporadas de la serie American Horror Story, entonces lo más probable es que también te hayas percatado del talento de Evan Peters, el actor consentido del director Ryan Murphy, quien lo invitó a participar en varias temporadas de AHS y de quien recientemente se está hablando mucho tras brillar con su papel en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, el cual claramente tiene la misma línea aterradora como la mayoría de sus personajes.

Precisamente su tendencia a interpretar personajes oscuros es de lo que sus fans están hablando, pues no es nada fácil meterse en mentes de criminales o personas con patologías como Dahmer, por lo que sin duda Evan Peters poco a poco se ganará aún más el cariño no solo de sus seguidores, sino también de la industria cinematográfica.

Te presentamos una recopilación de los personajes más aterradores de Evan Peters en American Horror Story, los cuáles han demostrado que es un gran actor.

‘Tate Langdon’ en Murder House

Tate es un paciente del psiquiatra Ben Harmon perturbado mentalmente por la ausencia de su padre y el trato negligente de su madre. En 1994 encabezó un tiroteo en la escuela Westfield y cobró la vida de 15 estudiantes. En sus fantasías donde supuestamente se prepara para la “noble guerra”, Tate se puso ropa de cuero negro, pintó su cara como de una calavera y por su parte Evan Peters demostró a sus fans la calidad de actor que verían durante la mayoría de las temporadas de AHS.

‘Kai Anderson’, el personaje que llevó a Evan Peters a terapia

Evan Peters ha interpretado papeles muy fuertes e intensos que incluso lo han llevado a terapia, como el caso de Kai en la temporada siete llamada Cult, pues con este personaje fusionó a otros personajes de la historia como Andy Warhol o Charles Manson.

El personaje de Kai Anderson es un líder de un culto de los suburbios de Michigan que destacó durante las elecciones de Trump.

“Esa temporada de verdad tomó mucho de mí. Perdí contacto con muchos amigos y familia. Fue de verdad muy duro. Y ‘Kai’ en ese momento estaba matand* a su familia, se sintió en una manera extraña que la dedicación que le estaba dando a este rol fuera casi muy extrema. Y ese paralelismo fue muy intenso. No me di cuenta de que estaba tan triste”, dijo Evan Peters a The Angeles Times.

Jeffrey Dahmer

Uno de los papeles más recientes de Evan Peters es el de Jeffrey Dahmer, a quien se le llamó monstruo por todos los crímenes que cometió.

“Honestamente estaba muy asustado por todas las cosas que hizo y sumergirme en eso, y tratar de comprometerme con eso. Absolutamente iba a ser una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en toda mi vida, porque quería que fuera muy auténtico, pero para hacer eso debía ir a lugares muy oscuros y quedarme ahí por un periodo prolongado de tiempo”, dijo en una entrevista.

