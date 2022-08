El capítulo de Los Picapiedra que causó indignación y piden cancelar

Usuarios en redes piden cancelar a la clásica caricatura por un episodio de feminicidio.

Los Picapiedra, la caricatura estadounidense de Hanna-Barbera Productions estrenada en los años sesenta, sin duda se convirtió en una de las favoritas de los mexicanos que crecieron viendo las aventuras de la familia y sus mejores amigos, Los Mármol.

Y aunque esta serie animada es icónica y aún es vista por personas de distintas generaciones y edades, a casi 60 años de su estreno ha causado mucha polémica, ya que una usuaria en redes sociales descubrió que en un episodio se habla de un feminicio y Pedro Picapiedra hace una muy mala broma al respecto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Nos criaron con esto y se quejan de las caricaturas de ahora”, escribió @kellyhe21.

En un video de TikTok publicado por la joven, se puede ver un fragmento del capítulo donde Los Picapiedra y Los Mármol sospechan que su nuevo vecino golpea a su esposa y al final, aparentemente, la asesina.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué quieren cancelar a “Los Picapiedra”?

En el capítulo que mostró la usuaria, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol se sientan en la ventana que da también a la ventana del vecino para ver “la función”, es decir, cuando discute con su esposa.

Tiempo después, el misterioso vecino llamado Hitchcock toca la puerta y les pide prestada una pala. Mientras Pedro va por la pala, Vilma le pregunta al vecino si todo está en orden en su nuevo hogar a lo que él responde que no y que al contrario se va a ir del vecindario porque supuestamente fue transferido a otro lugar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

También, cuando Vilma le presenta a Pablo, él le menciona que aunque no lo conoce “admirado su defensiva”, lo que hace referencia a lo apoya. Y cuando Betty Marmol le dice al nuevo vecino que quiere conocer a su esposa, éste le dice que no será posible porque no está, ya que la “envió por adelantado”.

De hecho, Hitchcock menciona que su esposa “se quedó fría y muda” y le tomará una semana dejar limpia su casa.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una vez pasado esto, Pedro Picapiedra encuentra un artículo en el periódico que habla de un feminicida con las características de su vecino y lo que hace es hacer una mala broma al respecto, normalizando así la violencia contra las mujeres.

¿Qué hay detrás de este episodio de “Los Picapiedra”?

El episodio de 1961 que causó mucha indignación en redes y el cual es titulado Alvin Brickrock Presenta, se trata de una parodia de la película de 1953 de Alfred Hitchcock llamada La Ventana Indiscreta. En ella, un hombre es testigo de un feminicidio mientras espía a uno de sus vecinos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte