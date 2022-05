Luis Miguel: Aracely Arámbula confiesa cómo es la relación de Michelle Salas con sus hermanos

La vida de Luis Miguel siempre será un misterio.

Aracely Arámbula siempre será relacionada con Luis Miguel, por la relación que mantuvieron y también por los dos hijos que tienen en común, Miguel y Daniel, quienes actualmente tienen 15 y 13 años respectivamente.

Es por dicha razón que recientemente, la actriz conocida como “La Chule” fue interrogada sobre la relación que existe entre sus hijos (quienes se han mantenido lejos de los reflectores) con la hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas, quien nació de la relación entre “El Sol de México” y Stephanie Salas.

Durante un encuentro con diferentes medios de comunicación, se pronunció que Michelle Salas había hablado recientemente de sus hermanos, a lo que la reacción de Aracely Arámbula fue: “¡Ay, Michelita!, ¿qué dijo?, no la vi. ¡Ay, mi reina! Ya la quiero ver, Michelle, ya aparece”.

Según los reporteros, la modelo habló con amor de sus hermanos menores, a lo que la actriz mencionó: “¡Ay!, ¡qué bonito! Me encantó oír eso porque la familia es lo principal y ellos también le escriben y la quieren y ojalá que coincidan porque luego ella no vive acá”.

Así como señaló: “Ellos cuentan con ella, ella cuenta con ellos, así que conmigo también, y qué bonito. Yo siempre he dicho que la familia es lo primero”.

¿A qué se dedican los hijos de Luis Miguel?

Mientras Michelle Salas (32) es reconocida en el mundo de la moda como modelo y socialité, imagen de diversas marcas como Dior y protagonizando portadas de revistas como Vogue, Miguel (15) y Daniel (13) desde pequeños han estado fuera de los reflectores por decisión de su mamá.

Y sobre ello, Aracely Arámbula comentó que los pequeños no han manifestado su deseo por pertenecer al medio al ser cuestionada sobre el tema: “Ellos ahorita están muy metidos en la escuela… yo les he preguntado porque lo vieron en la tele y ‘Mamá ¿por qué dijiste eso?’, y yo ‘Bueno, porque yo sé que si les gusta un poquito’”.

Agregó: “Ellos ven las series, pero tipo ‘Stranger Things’, ‘The Walking Dead’, cosas así que les gustan a los chiquillos, la verdad es que por eso empecé a decir ‘si les gusta actuar a Daniel y Miguel’, y me dijeron ‘No, no, nosotros no queremos hacer nada de eso’, entonces yo tengo que respetar. Ellos están en una etapa muy adolescente”.

Al respecto, vale la pena recordar que se dice que Aracely Arámbula fue la responsable del acercamiento de Luis Miguel y Michelle Salas, luego de que el cantante se mantuviera lejos de su hija mayor. Hasta el momento se desconoce cuál es la relación actual entre “El Sol de México” y sus tres hijos.

