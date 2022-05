La historia de amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

Así se desarrolló el único matrimonio que tuvo “El sol de México”.

Luis Miguel no solo es conocido en el mundo del espectáculo por su gran talento, ya que el cantante ha tenido varias relaciones que han formado parte importante de su vida, una de ellas es la que mantuvo con Aracely Arámbula, la única mujer con la que se casó.

Ambos tuvieron una historia de amor que se centró en el ojo público y que al comienzo parecían la pareja dorada de México. Luis Miguel llevaba un historial de relaciones tormentosas y mediáticas que parecía que estaría soltero por mucho tiempo. Hasta que comenzaron a circular imágenes en la aparecía junto a Aracely.

La pareja fue captada por primera vez en 2005 mientras paseaban por Venecia, Italia. Todo un cuento de hadas que según sus allegados comenzó en el mítico antro acapulqueño Baby Ó.

Todos los medios querían tener imágenes de los dos pero las únicas fotos que podemos encontrar, que no sean de revista, son de viajes en cruceros y yates donde se les veía juntos y enamorados. Muy pocas veces se abrieron con los medios para hablar sobre su romance.

El 1 de enero de 2007 nació Miguel, su primer hijo. Como es costumbre del cantante, decidieron mantener a su pequeño lejos del ojo público, pero eso solamente causaba mayor curiosidad sobre su nueva familia. El 18 de diciembre de 2008 nació Daniel, segundo hijo de la pareja.

Sin embargo, la aparición de su primogénita Michelle Salas, resultado de su relación con Stephanie Salas hizo que se nublara el panorama familiar con Aracely.

Resulta que Luismi no sólo no se hizo cargo de la niña, sino que se negaba a reconocerla. Finalmente, no tuvo de otra y en 2008 lo hizo.

Además, entre las polémicas que circularon entre los medios sobre su relación fue la existencia de un contrato prenupcial entre ellos por el cual, se supone, el cantante había aceptado pagarle a la actriz 50 mil dólares al mes por cada uno de los hijos que tuvieran.

Lo que terminó por romper la relación fue cuando se supo que Aracely Arámbula quería retomar su carrera como actriz. Luis Miguel, por supuesto, jamás dejó de hacer música, pero quería que su esposa se dedicara específicamente a sus hijos.

Al final, los detalles del rompimiento todavía se desconocen, pero la pareja se separó en el 2011 sin que se dieran explicaciones. Sin embargo, los términos no fueron amigables, ya que la actriz terminó demandando a su ex para exigirle que pagara la manutención de sus hijos.

De hecho, Aracely llegó a decir que Luis Miguel tampoco pasaba tiempo con sus hijos y la tensión en la familia se hizo evidente. El problema legal ha durado años.





