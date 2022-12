Mackenyu, el “it boy” de los live actions basados en anime

Conoce a fondo el trabajo de Arata Mackenyu, el actor japonés del que el mundo estará hablando en los próximos años por su trabajo en los live actions de “Los Caballeros del Zodiaco” y “One Piece”.

Un actor al que veremos mucho en los siguientes años en las próximas adaptaciones de animes y mangas a series y películas live action es Arata Mackenyu, quien ya se ha forjado una fuerte carrera en el país nipón y que ahora busca conquistar Hollywood con su talento (y galanura). ¿Quién es, en qué ha estado y dónde lo vamos a encontrar? Aquí te lo contamos.

¿Quién es Mackenyu?

Arata Mackenyu es el nombre artístico de Mackenyu Maeda, nacido el 16 de noviembre de 1996 como hijo del productor de cine japonés Sonny Chiba, razón por la cual se entiende que haya elegido forjarse una carrera en el mundo del entretenimiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De hecho, su labor como actor empezó en su adolescencia, de acuerdo con el sitio IMDB, tras formar parte de la producción de series y películas como “Taidama”, “Yume Wo Ataeru” y “Kamen Rider Drive: Surprise Future”.

Con los filmes “Chihayafuru Parte 1 y 2″ le llovieron sus primeros reconocimientos en el gremio cinematográfico, ya que logró obtener el premio al Mejor Nuevo Talento de la Academia de Cine de Japón, y nominaciones a los Hochi Film Awards y Mainichi Film Awards.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No obstante, su intrínseca relación con el mundo del anime y el manga no comenzó sino hasta 2017 con la película “Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable”, inspirada en la historieta del mismo nombre y en la que portó el rol secundario de Okuyasu Nijimura.

Justo su labor en ese filme logró llamar la atención de productores hollywoodenses, que lo castearon para la continuación del filme de Guillermo del Toro “Titanes del Pacífico”, aunque ésta fue dirigida por Steven S. Knight.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mackenyu, un camaleón en la industria live action

Puede que Mackenyu nunca haya dicho que se considera a sí mismo como un “otaku” consumado, pero es una realidad que la mayoría de las producciones en las que esta joven promesa se ha adentrado han sido, justamente, live actions inspirados en mangas y animes.

Además de la película inspirada en “Jojo’s Bizarre Adventure”, el actor ha formado parte del cast de proyectos como “Bittersweet” (2016), basado en el manga del mismo nombre creado por Yumiwo Kobayashi; en “Peach Girl” (2017), que se inspiró en la historieta de Miwa Ueda; y los propios filmes de “Chihayafuru”, cuya historia fue creada por Yuki Suetsugu.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En cuanto a proyectos con mayor renombre, también formó parte de las adaptaciones de “Tokyo Ghoul S” (2019), “Kaiji” (2020) y “Rurouni Kenshin” (2021) en papeles secundarios, aunque sus mayor proeza de actuación se dio justo este año con los filmes “Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar” y “Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy” con el personaje antagónico de Scar.

En televisión también ha tenido una fuerte participación gracias a proyectos como “Sakurasaku” (2016), “Bokutachi ga Yarimashita” (2017) y “Todome no Kiss” (2018), siendo varios de ellos dramatizaciones también inspiradas en animes y mangas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y justamente es la pasión que Mackenyu ha puesto en cada uno de sus personajes y la dedicación que le ha dado a entenderlos y conocer los trabajos base en los que se inspiran sus proyectos lo que ha hecho que este famoso haya conquistado a miles de espectadores nipones y a la crítica internacional.

De hecho, en una entrevista que dio hace años para el sitio Live Journal con motivo del lanzamiento de “Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable”, comentó que para ponerse en los zapatos de su personaje hizo un estudio extenso del mismo leyendo los mangas y viendo el anime existentes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Puede que no tenga mucha carrera sobre la cual hablar al prepararme para un rol pero al ver la pantalla, hay un pensamiento en mí de que no quiero ser visto como ‘Arata Mackenyu’. Durante la filmación de “Jojo…”, tanto dentro como fuera de mí siempre busqué ser visto como Okuyasu”, dijo.

De hecho, añadió que para meterse aún más en el papel, se la pasó deambulando por las calles de Barcelona, España (donde se filmó parte del material) caracterizado y actuando como el personaje para sentirse más cómodo en él, sin importar que la gente se le quedara viendo raro porque daba una apariencia un tanto tétrica.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Quizás fue justamente eso lo que acaparó la atención tanto de Sony Pictures como de Netflix, que lo contrataron para dos de sus producciones más ambiciosas que estrenarán en los siguientes años: las versiones americanas de “Los Caballeros del Zodiaco” y “One Piece”, respectivamente.

¿Qué podemos esperar de Mackenyu en el futuro cercano?

Fue hace un par de años cuando ambas productoras anunciaron al actor como parte del elenco de sus fuertes apuestas para atraer al público nipón y “otaku” al cine y al streaming, ya que las historias en las que se inspiran han sido abiertamente aclamadas por públicos de todas las edades y regiones del mundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por un lado, está la primera temporada de “One Piece”, hecha por el Rey del Streaming en la cual se buscará contar el primer arco de la historia en 10 episodios de alrededor de 40 a 50 minutos.

Aquí, Mackenyu no tendrá el papel principal pero sí uno de los más aclamados por los fans: Zoro Roronoa, un espadachín de la tripulación principal de la historia, el cual busca volverse el mejor espadachín de todos los tiempos. Su pésimo sentido de la orientación y sus constantes peleas con Sanji, el cocinero de su barco, lo convierten en un personaje tanto pícaro como misterioso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El mexicano Iñaki Godoy será quien lleve el rol principal en este proyecto creado por Steven Maeda y Matt Owens al dar vida a Monkey D. Luffy, un jovencito que sueña en convertirse en el siguiente Rey de los Piratas tras encontrar el One Piece, el tesoro más grande y preciado por todos los piratas del mundo.

En cambio, Mackenyu sí tendrá el papel principal en la película que Sony Pictures alista sobre “Los Caballeros del Zodiaco” al interpretar a Seiya, un joven huérfano destinado a proteger a la reencarnación de una diosa en una jovencita de su edad, para cual tendrá que convertirse en un Caballero del Zodiaco y combatir contra fuerzas oscuras que buscan eliminar a la chica para cambiar el balance del universo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para ello, el joven actor se puso en manos del director Tomasz Baginski, y de compañeros artistas de la talla de Sean Penn (“Juego de Tronos”, “El Señor de los Anillos”) y Famke Jensen (“X-Men” y “007: Golden Eye”).

Hay mucha expectación por parte de los fans respecto a los dos proyectos, aunque muy poco se ha hablado sobre ellos hasta el momento; entre los detalles que se conocen sobre “One Piece”, por ejemplo, se ha hablado sobre el diseño de producción y lo mucho que se han cuidado los detalles al respecto tras trabajarlos con el creador del manga, Eiichiro Oda.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A su vez, sobre “Los Caballeros del Zodiaco” ya han sido compartidos algunos stills del proyecto y el primer avance del mismo, en el que podemos ver a Mackenyu portando el papel de Seiya, así como a Sean Penn, Famke Jensen y a la coprotagonista de la película, Madison Iseman, en sus respectivos personajes.

Se espera que ambos proyectos se estrenen entre los próximos dos años, aunque aún no se tienen fechas de lanzamiento definidas para nuestro país.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mackenyu, ¿un actor nato o de método?

Para este actor, la actuación ha sido un proceso tan natural como el acto de respirar, ya que, dijo, realmente nadie le enseñó un proceso ideal para crear y prepararse para un rol, ni siquiera su padre, estrella de filmes como “The Street Fighter” (1974), “Kill Bill Vol. 1″ (2003), y “Rápidos y Furiosos: Reto Tokio” (2006).

“Nunca me enseñaron correctamente sobre el proceso de creación de personajes. Empecé a hacer métodos porque quería tener más confianza conmigo mismo. Sólo puedo tener confianza cuando me preparo a fondo”, comentó en una entrevista con la revista Elle Japón del año pasado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“(La actuación) La he dado por hecho, así que honestamente me confunde cuando la gente la alaba por ser algo extraordinario o, por el contrario, cuando me preguntan: ‘¿Por qué irías tan lejos?’. Hay muchos tipos de actores que pueden actuar bien sin preparar tanto su papel, y creo que eso está bien. Pero para mí, en lugar de ser visto siempre como ‘increíble’ cada vez que hago un esfuerzo determinado para prepararme para un rol, quiero estar en un entorno en el que eso se vea como algo natural como actor”.

No obstante, el tiempo que ha tenido para preparar cada uno de sus proyectos no ha sido tan largo como muchos podrían pensar, ya que antes de adentrarse en la industria hollywoodense, en su natal japón tenía que hacer hasta 3 proyectos a la vez, lo que hacía que su concentración se viese dividida y sintiera que no podía dar la mayor calidad que podía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo bueno del asunto es que no se casa demasiado con sus trabajos pasados para no desanimarse al verlos, y así no caer en depresión o en críticas que puedan convertirse en hechos autodestructivos.

“Si sucumbo a esas situaciones, entonces mi trabajo actoral eventualmente se volverá aburrido. El proceso de explorar y encontrar el núcleo de nuestros roles, que es esencialmente el núcleo de los seres humanos, es realmente divertido. Creo que la buena actuación se hace siguiendo ese proceso”, añadió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Así que no es una sorpresa encontrarlo a bordo de dos proyectos ambiciosos, como lo son “One Piece” y “Los Caballeros del Zodiaco” al mismo tiempo, trabajos que seguro lo harán ganar un mayor renombre a nivel internacional, lo que hará que su agenda en Japón se vea más holgada.

“Cuando trabajo en Japón, tengo que decidir mi agenda con 2 o 3 años de anticipación. Por supuesto, hay algunos proyectos interesantes que quiero hacer en Japón, pero, por ahora, para mantenerme conectado con ellos, sólo puedo enfrentar al personaje de casting y decirles: ‘Lo siento, pero tendré que rechazarlo por ahora’”, explicó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y aunque en sus primeros años como actor encontró como una ventaja que en el país del sol naciente hubieran más oportunidades para que los jóvenes artistas protagonizaran sus películas, Mackenyu busca que la nueva etapa en su carrera quede marcada con proyectos más serios y de un nivel más alto.

“Pronto tendré 30 años, y creo que hay muchas oportunidades para mí en Estados Unidos a esta edad. Quiero protagonizar películas en las que los adultos sean protagonistas. Por supuesto, también me gustaría explorar obras más interesantes en Japón”, concluyó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte