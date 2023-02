Madonna está harta de las críticas: ‘Vivimos en un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años’

Madonna rompió el silencio y respondió a los haters que la critican por su físico.

Madonna siempre será la reina del pop y su talento lo ha demostrado pese a que cada vez hay más haters que la critican.

La cantante, harta de las críticas, puso un alto a todas las personas que hablan de su físico como si tuvieran el derecho de hablar de cuerpos ajenos.

Y es que luego de subir al escenario de los Grammys 2023 para presentar un discurso en el que destacó el trabajo de Sam Smith y Kim Petras, quien se convirtió en la primera mujer trans en ganar un Grammy, en lugar de enfocarse en lo que dijo hablaron de las fotos que le tomaron a su rostro.

‘En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que se trataba de dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente largo que ¡distorsiona la cara de cualquiera!’, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante, de 64 años, aseguró que otra vez es discriminada por su edad, así que envió un mensaje muy poderoso.

‘Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas aún siendo fuertes, trabajadoras y aventureras’.

Madonna también dijo que nunca se ha disculpado por su forma de ser, vestir, y nunca lo hará, pues no se lo debe a nadie. Incluso mencionó sentirse feliz de ser un ejemplo para todas las artistas nuevas que pasarán por lo mismo.

‘Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros’, escribió.

La cantante, quien recientemente anunció su ‘Celebration Tour’, hizo una referencia a la canción de Beyonce, ‘Break my soul’, para asegurar que no le importa lo que digan de ella, ya que siempre lo enfrentará y además seguirá disfrutando su vida.

‘En las palabras de Beyonce: ‘No me romperás el alma’. Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida’, finalizó.

La respuesta de Madonna a los haters fue aplaudido en redes sociales, en especial por otras mujeres como Paris Hilton, Katie Piper, Honey Dijon y la misma Kim Petras.

