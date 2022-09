¡Magia decembrina! Se viene el primer baile de invierno de Harry Potter a la CDMX

¡Atención a todos los Pottermaniácos! Porque la Ciudad de México quedará hechizada con un nuevo evento oficial de Warner Bros. y la comunidad de Wizarding World: ¡el baile de invierno de Harry Potter! No le pierdas la vista a todos los detalles que podrás disfrutar en esta celebración que llegará en los próximos meses a nuestra capital.

¿Qué es el baile de invierno de Harry Potter?

Obviamente sólo un muggle no sabría qué es el baile de invierno de Harry Potter porque o no leyó los libros o no vio las películas, y aunque sabemos que ése no es tu caso, refrescamos aquí el momento por las ganas de revivirlo.

En el cuarto libro y filme de la saga Harry Potter ocurre un evento especial para la comunidad mágica de la historia: el Torneo de los Tres Magos, que se trata de una competencia de magia y astucia en la cual participan los alumnos más diestros de los últimos años de las academias de hechicería más prestigiosas de Europa: Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang.

Y uno de los momentos más especiales en aquella temporada es, justamente, el baile de navidad, el cual es ofrecido para la comunidad participante, así como para el alumnado de la academia sede, como una celebración por el desempeño de los competidores tras la primera prueba del torneo.

Durante la edición en la que Harry Potter fue subcampeón de Hogwarts, el Gran Comedor del castillo se llenó de un esplendor blanco y azulado que dio la sensación de estar en una brillante caverna helada, llena de ornamentos de cristal y hielo, con escarcha cayendo desde el techo y cientos de jóvenes y adolescentes disfrutando de la escena ataviados en sus mejores galas.

El evento ha sido recreado por fans de la saga en diversas partes del mundo, aunque ésta es la primera vez en que Warner Bros. y Wizarding World lo organizan, de manera oficial, para cuatro sedes elegidas en América y Europa.

¿Qué habrá en el baile de invierno de Harry Potter?

Ahora sí, aquí te va lo que sabemos sobre la versión de este evento que tomará lugar en un recinto por revelar de la Ciudad de México: para empezar, el evento fue titulado “Harry Potter: El Gran Baile de Invierno”, y como su nombre da a entender, se llevará a cabo hasta el mes de diciembre de este año.

La Ciudad de México fue una de las sedes elegidas por los organizadores para el acontecimiento, que también se llevará a Houston (en Estados Unidos); Montreal (en Canadá); y Milán (en Italia). Este hecho sorprendió mucho a diversos fans de la saga en redes sociales, ya que la mayoría de las sedes se encuentran en América.

De acuerdo con un comunicado oficial, el baile será coproducido por Warner Bros. Themed Entertainment y Fever, una plataforma famosa por la producción de eventos ligados al entretenimiento.

¿Cuáles son las cosas que los asistentes podrán disfrutar durante la velada? Principalmente, la experiencia de un baile de navidad diseñado por los creadores de las películas e inspirado en la obra de la autora J. K. Rowling, lo cual, para muchos, ya es razón suficiente para adquirir una entrada, aunque no la única, ya que también se dispondrá del encuentro con varios invitados especiales con los cuales el público podrá conversar, tomarse fotos y convivir.

El baile, que se dividirá en segmentos de 2 a 2 horas y media cada uno, también ofrecerá a los asistentes experiencias culinarias con un toque encantado que les recordarán completamente al universo de la saga, aunque de momento no se sabe qué va a contener el menú (ojalá que hayan pasteles de calabaza y cerveza de raíz).

No es obligatorio que el público acuda al encuentro con un traje de gala, como en la historia, aunque sí se recomienda para que no se pierda la magia de la recreación, y aunque tampoco es necesario saber bailar para formar parte del evento, seguramente sí será una de las actividades que la comunidad mágica mexicana podrá gozar durante su estancia.

Boletos para el baile de invierno de Harry Potter

Aunque el baile de invierno de Harry Potter se realizará hasta finales de año, las entradas para el mismo se pondrán a disposición del público general desde el 8 de septiembre en la plataforma de Fever, por lo que conviene que los interesados se inscriban a su lista de espera para lograr un acceso exclusivo y anticipado a la compra de boletos.

La temporada “Harry Potter: El Gran Baile de Invierno” arrancará oficialmente el 1 de diciembre en un edificio histórico de la Ciudad de México (con cercanía del Zócalo capitalino) por anunciar, y tendrá una corta duración en el país, por lo que marca el momento en tu calendario y lleva contigo una recordadora para que no se te pase.

