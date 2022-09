Entre desapariciones y feminicidios, ‘Marea Alta’ indaga en las problemáticas sociales de México

Lejos de las fiestas, el libertinaje y los líos amorosos de las series juveniles, ‘Marea Alta’ es un thriller juvenil que indaga en las diferentes problemáticas sociales que agobian al país.

‘Marea Alta’ es un thriller juvenil que retoma problemáticas sociales que agobian a México desde hace varios años como lo son las desapariciones forzadas, los feminicidios y el acoso en redes sociales.

La trama se desarrolla con la desaparición de una joven llamada Mía Ruvalcaba (Jesica Vite), quien a pesar de pertenecer a una clase social alta se destaca por su pasión al activismo social en Internet, creando su propia plataforma de denuncia.

¿Qué le pasó a Mía? Esa esa la gran incógnita alrededor de esta serie que recientemente llegó a la plataforma de streaming Vix+. Sus amigos y familiares no conciben la manera tan sospechosa en la que la chica de 16 años desapareció, lo cual abre una investigación que se desarrolla entre Tijuana y Ensenada, Baja California, la frontera con Estados Unidos.

Basada en una historia real que ocurrió en Polonia, producida por Pablo Cruz, escrita por Antón Goenechea (‘Perdida’) y dirigida por Roger Gual (‘Las chicas del cable’), el elenco de ‘Marea Alta’ está conformado por actores como Cassandra Ciangherotti, Raúl Méndez, Antonio López, Susana Zabaleta, Fermín Martínez y Gustavo Sánchez Parra.

Y un cast juvenil integrado por: Giovanna Utrilla, Matías Gruener, Alejandro Porter, Alejandro Flores, Leidi Gutiérrez y Jesica Vite, a a quienes debemos seguir los pasos, pues son promesas en la actuación mexicana.

¿Por qué desapareció Mía?

Al respecto del estreno, hace unos meses pudimos visitar uno de los sets de filmación de ‘Marea Alta’, donde platicamos con el elenco, que nos compartió su percepción sobre el proyecto que ha llamado la atención por explorar en nuevas temáticas juveniles cuando lo que hemos visto en los últimos años se trata de fiesta, líos amorosos y “finales felices”.

Cassandra Ciangherotti, quien funge un papel muy importante dentro de la trama como Maya, compartió: “Es un personaje muy errático, un personaje que se equivoca de muchas formas y vamos conociendo todos los errores que ha cometido y que cometerá”.

Sobre su papel como Pau, Giovanna Utrilla (la mejor amiga de Mía) comentó: “El arco de mi personaje es descubrir qué es lo que le pasó a Mía, armando las piezas del rompecabezas, están por un lado Maya y Samuel que son los oficiales y del otro lado estoy yo con Greg y Beto, que somos como el grupito que está armando las piezas; eso y cómo va tomando el duelo de su pérdida, cómo va lidiando con sus propios problemas”.

Matias Gruener, quien interpreta a Greg (el novio de Mía) mencionó: “Es un chavo de 17 años que se enfoca mucho en lo que son sus amigos y su mamá, su familia; en relaciones siempre he tenido este rollo de cuidar y preocuparme mucho por la gente que me rodea, me preocupo por mis amigos, siempre he visto por los demás y eso es algo que Greg tiene mucho”.

“El problema de Greg es que no sabe medir hasta que nivel llegar, hace hasta lo imposible, hay momento que los celos y la preocupación lo llevan a hacer cosas feas”, reveló.

Giovanna Utrilla, Matías Gruener, Jesica Vite.

Por su parte, Alejandro Porter, quien da vida a David (primo de Mía) señaló: “Es una persona muy sensible, es una persona que valora mucho que las personas sean sinceras que no mientan que no sean hipócritas; en el entorno en el que él está en la escuela, él llega por una beca, a diferencia de los demás es clase media, lo cual provoca que le hagan bullying, se burlen de él, y por ende, para él su única amiga es Mía”, por lo tanto la pérdida de ella, significa un gran conflicto.

Asimismo, Alejandro Flores nos habló sobre su personaje como Beto (amigo de Mía): “Beto es un personaje muy humano, alguien que no tiende a inclinarse hacía un tipo de actitud o que maneje una emoción como muy marcada, al contrario, es alguien que percibe todas las emociones y que está en un cambio constante, está en un descubrimiento porque siempre fue la sombra de Greg hasta que conoce a Cruz, que es la primera persona que se enfoca en él. Desarrolla una relación muy fuerte con Mía, Pau y Greg”.

Mientras que Jesica Vite, quien da vida a Mía, detalló: “En especial creo que este personaje me hipnotizó porque creo que es un personaje bien bonito, luchador, empático, que quiere contribuir a la sociedad y quiere hacer cambios, es bonito poder darle vida a un personaje así”.

Raúl Méndez, quien interpreta a Roberto Silva (papá de Pau) compartió: “Roberto Silva es un abogado dentro de esta pequeña sociedad que evidentemente es respetado y admirado pues es quien siempre termina resolviendo las situaciones, en este caso, tratándose de Mía que es la mejor amiga de Pau (su hija) pues indiscutiblemente, él se siente que está obligado a ayudar al orden policiaco para poder dar con la realidad, qué fue lo que pasó detrás de esta gran pérdida”.

Antonio López, también nos habló de su papel como Samuel: “Es un detective muy cercano de la Fiscalía de Ensenada, es quien se dedica a investigar las cosas, los disturbios de este pequeño pueblo, trata de hacer lo mejor que puede en su trabajo, viene de una familia de pescadores, gente del mar, trata de ser lo más recto posible”.

Cassandra Ciangherotti, Raúl Méndez y Antonio López.

Sobre el contexto social en el que se desarrolla ‘Marea Alta’

Respecto a las problemáticas sociales en las que indaga y refleja ‘Marea Alta’, el director Roger Gual nos compartió: “Es un fenómeno local desgraciadamente, en Europa por suerte no tenemos tanto, es verdad que sí se siente como algo a nivel global, explicar el conflicto de esta pequeña comunidad puede ser un microcosmos de lo que puede llegar a ser el mundo”.

Añadió: “El hecho de una comunidad privilegiada que vive en el mar, en la costa de Baja California, y que la desaparición de una niña, demuestre cómo se les derrumba el mundo a todos ellos, puede ser perfectamente el escalable a cualquier otro hecho. Yo espero que esta serie que es un thriller tiene que servir para preguntarnos qué estamos haciendo mal y por qué no está funcionando”.

Por su parte, Antón Goenechea, guionista de ‘Marea Alta’ compartió: “(El thriller) está basado en hechos reales, una chica de Polonia que murió y alguien hackeó su cuenta de redes sociales, y un poco de esa anécdota surge el universo que queríamos crear que tiene mucho que ver con la relación con las redes sociales y demás”.

Respecto a la importancia que tiene la temática en los problemas que actualmente enfrenta el país, comentó: “No es algo que represente al país, representa a los problemas por los que está pasando ahora, es terrible, es algo que pasa en México, pasa en muchos sitios en el mundo y de alguna manera se ha convertido en el centro de las historias de esta parte del país; se me hace deprimente, me parece que hay algo que no está funcionando en la manera que vemos a las mujeres (indagando en el feminicidio)”.

Cassandra Ciangherotti mencionó: “Están apareciendo contextos sociales importantes, las mujeres estamos alzando la voz en muchos sentidos y creo que lo importante ahora para nosotros como artistas es también permitirnos a las mujeres ser erráticas y equivocarnos en el camino, y de repente también hacer personajes que no son tan heroicos, también es importante hablar de nuestras partes oscuras y a veces también me toca hablar de eso”.

Así como compartió, al preguntarle si en algún punto se sintió identificada con Maya: “Siempre me identifico con todos mis personajes en algún punto y en muchos otros no pero como que aparecen casi siempre momentos en mi vida que hay algo de ellos que me atraen, que me gustan”.

Agregó: “Creo que ahorita en este momento de mi vida me encuentro como en una conciencia muy grande de mi propia oscuridad y eso me gusta mucho de este personaje, que esta consiente de que ha arruinado muchas veces las cosas; estoy partiendo desde la ignorancia en mi vida, creo que ese es un rezago muy fuerte de la pandemia”.

Por su parte, Raúl Mendez indagó en la temática principal: “Si bien es un tema que está tristemente en la boca de todos como lo es el feminicidio y tantas niñas desaparecidas en este momento en nuestro país, hay algo que me llamó mucho la atención que tiene que ver con las capas debajo de las capas de piel que el problema como tal nos demuestra”.

Añadió: “Porque desgraciadamente tú lo ves en las redes sociales, sale una nota y ves los comentarios y son directos o agresivos hacia el hombre o la mujer, lo cual no solo está en la discusión entre géneros, hay un universo detrás de esto que es lo que vamos a tratar de mostrar en esta serie para que la gente haga conciencia”.

Antonio López mencionó que más que una crítica al sistema policial, la serie: “Está tratando de ver otra cara, quitarle un poco el estigma, unificar lo que es este trabajo tan riesgoso y complejo y a lo mejor darle un poco más de humano; afortunadamente en la historia, el personaje tiene un cambio muy importante”.

Mientras que Jesica Vite, señaló: “Me generó muchos sentimientos (’Marea Alta’) porque es una historia bastante fuerte y dura, yo creo que sí tengo una gran responsabilidad, al poder dar vida a un personaje tan hermoso y que termina en algo tan triste”.

“Son historias que se cuentan desde el corazón, desde la verdad; creo que he empatizado mucho con esta historia pero de alguna manera yo como persona siempre he sido empatica ante esto y ante las injusticias”, completó.

‘Marea Alta’ es la nueva apuesta de Vix+, donde se estrenó el pasado 9 de septiembre, creando grandes expectativas gracias a su trama que trata de crear conciencia sobre las problemáticas sociales que han estado en el foco de la población durante los últimos tiempos.

