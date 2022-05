María José confiesa los episodios de ansiedad que ha vivido desde el 2001

La cantante reveló en entrevista con Yordi Rosado que sufre de ansiedad desde hace más de 20 años.

*Si sufres de ansiedad, depresión o requieres de apoyo emocional, el teléfono Línea de la Vida del Gobierno de México: 800 911 2000 está a tu disposición las 24 horas del día*

María José, la cantante mexicana que perteneció a Kabah, uno de los grupos de pop más importantes en México, confesó en entrevista con Yordi Rosado que sufre de constantes ataques de ansiedad desde hace más de 20 años.

Desde que la artista decidió lanzarse como solista, el éxito en su carrera musical ha ido incrementando gracias a su inigualable voz y a la calidez humana con la que trata a sus fans en cada uno de sus conciertos, sin embargo, el camino no ha sido nada fácil y su vida personal ha estado llena de altibajos debido a la ansiedad que le detonó desde el 2001.

En entrevista con Yordi, María José reveló que el primer episodio de ansiedad lo vivió cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001, ya que su mamá vivía allá en aquel entonces y se preocupó mucho.

“Creo que vi tanto, fue tanta información, que me detonó un rollo de ansiedad horrible”, dijo.

La cantante mencionó que cuando visitó aquella ciudad un mes después tenía mucho miedo, pero no sabía lo que le pasaba. Cuando fue a Noruega a grabar un disco con Kabah la pasó muy mal y fue hasta tiempo después que un amigo le mencionó que probablemente tenía ansiedad.

“Fui al psiquiatra, me dieron mi pastilla, ese día tenía un Auditorio Nacional con Kabah y flotaba... Es miedo al miedo, no puedes ver noticias, no puedes ver ‘Bambi’, no puedes ver nada que te detone tristeza, entonces literal estás todo el tiempo viendo qué te hace feliz”, mencionó.

‘La Josa’ reveló que una vez que supo lo que le sucedía, cuidó mucho su salud y todo se tranquilizó, la ansiedad volvió a su vida luego de ser mamá pero de forma diferente, es decir, con síntomas más físicos.

Otro de los episodios que vivió fue en medio de un show cuando se mareó.

“Desde ese entonces, que ya son como cuatro años, sigo con mi ‘happy pill’ que ya no es la que tomaba antes, sino es una dosis muy leve”, dijo.

