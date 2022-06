Mark Ruffalo y el día que se vistió de verde ‘Hulk’ para mostrar su postura a favor del aborto

El actor marchó con mujeres que luchan a favor del aborto en Estados Unidos.

Mark Ruffalo, querido por dar vida a ‘Hulk’ en el Universo Cinematográfico de Marvel, al igual que muchos famosos ha mostrado su postura a favor del aborto, y así lo corroboró recientemente en una marcha en Nueva York a la que se dio cita con cientos de hombres y mujeres, incluyendo a sus hijas.

El actor que ha sido conocido por diversas labores altruistas, se vistió de color verde, el cual caracteriza a su personaje en el MCU, y acompañó a sus hijas en una marcha en pro del aborto. Así lo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que publicó dos videos sobre el encuentro en pro del aborto y los derechos reproductivos de la mujer.

El mensaje de Mark Ruffalo a favor del aborto

Para acompañar los videos que fueron tomados en la marcha de Nueva York, Mark Ruffalo escribió: “Mis hijas me pidieron que me uniera a ellas en una manifestación y marcha Pro-Choice en Nueva York. Había cientos de mujeres y hombres jóvenes marchando juntos para proteger los derechos reproductivos de la mujer. Por cínicos que sean los jueces derechistas de la Corte Suprema, no pierdan la esperanza. Esto no está resuelto. Esto no es ley. Roe sigue en pie. No dejes que te lo quiten”.

Así como escribió un importante mensaje de unión: “Tenemos que movilizarnos juntos, organizarnos y salir juntos a las calles para evitar que Estados Unidos se deslice hacia el pasado cruel. Escuché a un niño de 13 años decir esto... ‘usted quiere que yo y los niños de 11 años de mi generación seamos obligados a tener el bebé de un violador o de un pariente incestuoso. No es justo. Vete a la mierda! ¡Prohibiciones de mi cuerpo!’ No te quedes desesperado. Si estás perdiendo la esperanza, no estás haciendo lo suficiente”.

Mark Ruffalo @MarkRuffalo joined Pro-Abortion Rights March in NYC today - "This is the generation that will have to live with us turning over Roe v Wade, we are talking young people having to cary babies that are from rape, from incest"



Video: Ken Lopez (https://t.co/WT2OqHAnlq) pic.twitter.com/v7gPAzk4Ca — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) May 26, 2022

Paso a dejarles este @MarkRuffalo del amor, con la marea verde en Estados Unidos, pidiendo que la Corte Suprema no vuelva atrás con la interpretación de la libertad del aborto a nivel nacional, para que quede supeditada a los jueces estatales. pic.twitter.com/yPHPhXZrGZ — Maria Florencia Freijo (@mariaFFreijo) May 27, 2022

Así como puntualizó: “Organizar, Marchar y hacer ‘Good Trouble’ juntos. ¡Aquí están todas las organizaciones a las que puede unirse hoy! Hombres, eso nos incluye a nosotros. Muchos de nosotros tenemos vidas muy diferentes porque las mujeres tienen derecho a elegir. Sal de las sombras y defiende a nuestras mujeres familiares y amigas y sí, a nuestras hijas. No hay nadie que quiera obligar a su hijo a llevar el bebé de un violador o un familiar pervertido”.

Mark Ruffalo forma parte de esa lista de famosos que han mostrado su interese en causas sociales, desde los derechos de la mujer hasta su preocupación por el cambio climático y la importancia del voto y la democracia. El actor también se pronunció recientemente ante el tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas.

