Maya Hawke quiere que Robin muera en Stranger Things 5 y además tenga una nueva serie con Steve

La actriz reveló el destino que le gustaría que tuviera su querido personaje.

Este año la temporada 4 de Stranger Things rompió récords en Netflix y se mantuvo como una de las series más vistas de la plataforma. Incluso dos de las canciones que aparecieron en esta entrega como Running up that Hill de Kate Bush y Master of Puppets de Metallica se colocaron dentro de las más escuchadas en las listas de popularidad.

Por esta razón, cuando los hermanos Duffer anunciaron que esta producción terminaría en la quinta temporada, pero que ya tenían planeado un spin-off de la serie, los fans enloquecieron por querer saber más detalles del universo de Stranger Things que continuará.

No solo los seguidores de esta historia quieren conocer todo, ya que los propios protagonistas también están emocionados y hasta tienen opiniones de cómo debería ser el final de sus personajes.

Tal es el caso de Maya Hawke, quien interpreta a Robin y recientemente ofreció una entrevista con Rolling Stone en la que reveló los deseos que tiene para el futuro de su personaje.

En específico habló de la muerte que le gustaría que tuviera Robin en la última temporada.

“Bueno, es la última temporada, así que la gente probablemente va a morir”, dijo. “Me encantaría morir y tener mi momento de heroína. Me encantaría morir con honor, como lo haría cualquier actor. Pero me encanta la forma en que los hermanos Duffer aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen, y no desearía que desaparezca”, confesó.

Por otra parte, Maya, quien es hija de las estrellas Ethan Hawke y Uma Thurman, expresó que le gustaría que su personaje y el de Steve Harrington tuvieran un spin-off, esto debido a que su compañero Joe Kerry y ella crearon una gran química en el show.

“Normalmente no defendería un spin-off, pero si tuviera que hacerlo con Joe Keery, haría cualquier cosa”, indicó Hawke en una entrevista con la revista Rolling Stone. “Es tan divertido, maravilloso e inteligente, y tiene grandes límites. Es un excelente compañero de trabajo y haría cualquier cosa con él”, dijo.

