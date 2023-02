La famosa actriz turca que suplicó ayuda para encontrar a su familia bajo los escombros

Luego del sismo en Turquía y Siria, la actriz Melisa Asli Pamuk hizo un llamado para que le ayuden a buscar a sus familiares bajo las ruinas de su vivienda.

La actriz Melisa Asli Pamuk, a quien quizá recuerdes de series turcas como Amor Eterno o Ego, ha sido una de las afectadas por el terremoto de Turquía de 7.8 de magnitud.

De acuerdo con el diario The Siasat Daily, Melisa Asli Pamuk comunicó a través de redes sociales que miembros de sus familias quedaron bajo los escombros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En Twitter pidió ayuda: “Mi abuela no puede caminar, está enferma... Estaban atrapados en el edificio con mi tía. No sabemos cómo está el apartamento, ¿hay alguien en la zona que pueda ayudar?”.

Anneannem yürüyemiyor, hasta..Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?



75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’ü kat Antakya.#deprem — Melisa Asli Pamuk (@RealMelisaPamuk) February 6, 2023

Melissa agregó la dirección de la casa de su abuela en otro tuit y les pidió a las personas que los ayudaran o que le dieran alguna noticia sobre ellos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con los reportes de la actriz en su cuenta oficial, sus familiares fueron rescatados con éxito.

Otros famosos en situación de emergencia

El actor Cagri Citanak, de la serie Love is in the air, también pidió ayuda a través de Twitter. En una serie de mensajes narró que su madre estaba bajo los escombros del edificio destruido en el Distrito Sumerler de Antakya.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cagri pidió ayuda al Ministerio del Interior y la Presidencia turca de Desastres y Emergencias. Sus fans lo han apoyado.

Hasta ahora no se tienen noticias sobre el paradero de la madre de Citanak.

El terremoto en Turquía y Siria

Este lunes 6 de febrero se registró un devastador terremoto en Turquía y Siria. Hasta el momento, el sismo ha causado la muerte de más de 7 mil personas y decenas de miles de heridos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Miles de edificios quedaron derrumbaron en ambos países y se teme que haya decenas de ciudadanos atrapados bajo los escombros.

La comunidad internacional está ofreciendo ayuda en las operaciones de búsqueda y recuperación. Mientras tanto, las agencias han advertido que las víctimas mortales de la catástrofe podrían aumentar considerablemente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

México envió militares, marinos y perros de rescate a Turquía para ayudar en las tareas de búsqueda. Además, el Gobierno llamó a la población a donar insumos desde cobertores, casas de campaña, sacos de dormir, gorros y guantes para el frío, ropa térmica entre otros artículos. Los artículos serán recolectados en la Cruz Roja y en el Zócalo de la Ciudad de México.

Podría interesarte