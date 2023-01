Merlina: La segunda temporada confirmada y el elenco que regresa

‘Wednesday’ ya es una de las series más exitosas de Netflix y Merlina volverá en una segunda temporada.

“En las últimas semanas me cazaron, hechizaron e imitaron millones de veces a través de internet. Ha sido una tortura. Gracias”. Con estas palabras es que Jenna Ortega confirmó que las aventuras de Merlina Addams no han terminado: tendrá una segunda temporada en Netflix.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Merlina?

Aunque Netflix confirmó que la segunda temporada de ‘Wednesday’ llegaría, no reveló la fecha exacta de su llegada. Hasta ahora sabemos que ocurrirá en algún momento de 2023.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tampoco es que la continuación de la serie fuera una sorpresa: Merlina se ha convertido en una de las series más exitosas en la historia de Netflix. Ocupa el segundo puesto en la lista de series más populares (en inglés) con 1,237 millones de horas vistas en los primeros 28 días.

Merlina es la tercera serie de la plataforma (junto a Stranger Things 4 y El juego del calamar) en romper el récord de las mil millones de horas vistas, tan solo tres semanas después de su estreno.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La locura se extendió más allá de la plataforma de streaming, principalmente en TikTok donde el hashtag #WednesdayAddams ha acumulado más de 22 mil millones de vistas. La icónica escena de baile de Merlina se ha hecho viral de forma masiva en las redes (de hecho ya hay hasta una versión cristiana) y los videos relacionados ya superan los 80 millones de vistas.

Pero la cosa no se queda ahí, esta escena ayudó a traer de vuelta al mainstream a The Cramps. Las reproducciones de “Goo Goo Muck” aumentaron más de 9,500%, comparado con el mes previo al estreno de la serie. “Bloody Mary” de Lady Gaga (que solo es utilizada en los memes de TikTok y no aparece en la serie) también aumentó sus reproducciones 1,800% en Spotify.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aún faltan más detalles sobre la temporada 2 de Merlina, desde información de casting hasta secretos de la trama. Lo que sí es probable es que veremos de nuevo en pantalla a Jenna Ortega (Merlina Addams), Catherine Zeta‑Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Homero Addams), Fred Amisen (Tío Lucas), Isaac Ordonez (Pericles Addams) y Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

Podría interesarte