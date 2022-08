Millie Bobby Brown habla de la relación tóxica que tuvo con su exnovio, Hunter Ecimovic

La protagonista de ‘Stranger Things’ se sinceró sobre lo que vivió con su exnovio, el tiktoker, Hunter Ecimovic.

Millie Bobby actualmente tiene una inspiradora relación con el actor y cantante, Jake Bongiovi, la cual ha llamado la atención de sus fans y se ha convertido en una de las favoritas del medio.

Sin embargo, antes de su actual relación, la actriz que da vida a Eleven en ‘Stranger Things’ estuvo con el tiktoker, Hunter Ecimovic, con quien su romance no terminó de la mejor manera.

Y es que a mediados del 2021, el exnovio de Millie Bobby Brown, hizo unas polémicas declaraciones ventilando aspectos íntimos de la relación, pues alardeó en redes sociales que él “preparó” a la actriz, refiriéndose a aspectos sexuales.

Luego de casi un año desde dichos comentarios, Millie Bobby Brown rompió el silenció y aclaró en una entrevista con la revista Allure que “se alejó” de Hunter Ecimovic en enero de 2021, seis meses antes de que él hiciera las declaraciones.

La actriz se refirió a su relación con Hunter Ecimovic como “situación poco saludable”, pues durante ese tiempo juntos en 2020, justamente se encontraba en las filmaciones de la película ‘Enola Holmes’ de Netflix.

“Además, nadie en el set sabía que estaba pasando por esto. Entonces, fue agradable poder lidiar con eso yo misma y que nadie más lo supiera. Luego fue más difícil cuando todo el mundo lo supo”, señaló.

¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre lo que dijo su exnovio?

Cuando Millie Bobby Brown ya estaba con Jake Bongiovi, fue cuando su exnovio Hunter Ecomovic hizo los comentarios públicos sobre ella, y describió su sentir de la siguiente manera:

“Cuando te humillan públicamente de esta manera… Me sentí fuera de control, sin poder, pero alejarme me hizo saber todo lo que valgo y esta persona no pudo tomar nada de mí. Me sentí empoderada. Se sintió como si finalmente pudiera dar vuelta a la página y ponerle fin a un capítulo que se sintió j*didamente largo”.

Hablar sobre su experiencia quiere que sirva de ayuda para mujeres y niñas que han pasado por situaciones similares, así lo afirmó la actriz a la revista de la que es portada en el mes de agosto.

“Todo lo que quiero hacer en mi carrera es ayudar a las niñas y los jóvenes a saber que yo también paso por cosas. No soy esa persona perfecta que vende productos para el cuidado de la piel y [que está] en ‘Stranger Things’. Absolutamente, he tomado decisiones equivocadas”, afirmó.

Actualmente, Millie Bobby Brown está con Jake Bongiovi desde hace casi un año, un tiempo que la actriz ha denominado como de “sanación”.

