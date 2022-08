Milly Alcock: De lavar platos a ser Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”

La actriz de la nueva serie de HBO Max no tenía tanta experiencia cuando fue elegida como la protagonista.

Cuando se anunció el estreno House of the Dragon, una de las primeras preguntas por parte de los fans que ansiaban la esperada precuela de Game Of Thrones, era la de quién conformaría el elenco que le daría vida a la dinastía Targaryen.

Ahora con el espectacular transmisión del primer episodio que debutó con 10 millones de espectadores, el nombre que se puso en tendencia fue el de Milly Alcock, ya que su rostro no era conocido antes de esta serie, por lo que el público se empezó a preguntar por la protagonista que interpreta a Rhaenyra Targaryen.

La primogénita del rey Viserys que luchará por su camino para ocupar el Trono de Hierro, cautivó en el estreno de la serie, por eso te contamos más acerca de la actriz que da vida a este personaje, y que antes de House of the Dragon era una desconocida para el mundo.

¿Quién es Milly Alcock?

La joven australiana de 22 años, tiene muy pocos proyectos y antes de esta producción de HBO Max, tuvo papeles en series de su país como Janet King, A Place to Call Home, Fighting Season, Pine Gap, Les Norton, entre otras.

Aunque en Australia ya era un rostro conocido, la realidad es que para todo el mundo su carrera está empezando a despegar gracias a House of the Dragon, y a pesar de que apenas se estrenó el primer episodio, su talento cautivó, por lo que todo apunta a que podría convertirse en una estrella internacional.

Alcock está consciente de que esta es una gran oportunidad, ya que antes su sueldo como actriz de televisión no le alcanzaba para vivir, por lo que tenía un segundo trabajo como lavaplatos en un restaurante con el que sobrevivía.

“Nunca pensé que me ocurriría algo así a mí. Estaba lavando platos en un restaurante y viviendo en el ático de mi madre. Esto no es algo que se sucede a gente como yo, y sucedió todo muy rápido”, contó en una entrevista al medio Stellar.









