Milly Alock y Emily Carey quisieron besarse en un episodio de ‘House of the Dragon’

Si tú también sentiste que había algo más que amistad entre Alicent y Rhaenyra, no estabas tan equivocada.

En ‘House of the Dragon’, Rhaenyra ha tenido distintos intereses amorosos. Pero antes de eso tuvo una larga amistad con Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey: ambas pasaban mucho tiempo juntas, se contaban sus más íntimos secretos y compartían un sentimiento similar ante la muerte de sus madres. Esta cercanía llevó a pensar que, quizá, Rhaenyra y Alicent podrían tener una relación lésbica (una que después se vería arruinada por ya sabemos qué mandatos heterosexuales de la monarquía en el mundo de Game of Thrones).

Los espectadores que imaginaron una relación amorosa entre ambas no estaban tan errados. Las dos actrices, Milly Alcock y Emily Carey (que serán reemplazadas por las versiones adultas de sus personajes, interpretadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke), cuentan que hubo una escena en la que estuvieron a punto de hacerlo:

“Está esa escena en la que ambas estamos sentadas en una banca”, dijo Emily en entrevista. “Es la primera vez que esas dos mujeres vuelven a conectar después de haberse alejado. Recuerdo que al final del ensayo nos preguntamos: ‘¿No crees que estuvimos muy cerca de besarnos?’”. A esto, Milly confirmó que no fue la única que sintió ese impulso. “Sí, creí que nos íbamos a besar”, respondió. “Fue raro, no hicimos nada para forzar una escena lésbica, fue una atracción natural”.

Si ya viste todos los episodios de ‘House of the Dragon’ a la fecha, entonces sabes que la bella amistad-amor entre ambas se ve opacada por tensiones políticas sobre el destino del reino. Sin embargo, las dos actrices animan a quienes pensaron en ellas como pareja a no abandonar esa esperanza, pues fue más real de lo que todos creen.

