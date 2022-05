Mira el primer avance oficial de Moonage Daydream, el único documental aprobado sobre la vida de David Bowie

En el Festival de Cannes se presentó esta película aprobada por la familia del músico británico.

El Festival de Cine de Cannes ha traído varias sorpresas este año y una de ellas es el documental Moonage Daydream, en el cual se plasmará la vida y obra del músico británico David Bowie, que falleció en 2016.

La cinta forma parte de la selección oficial del festival y fue dirigido por Brett Morgen, además cabe destacar que es el primer proyecto biográfico que se hace sobre el cantante, que está aprobado por la familia de Bowie.

Esta mañana se proyectó en Cannes este filme que llegará a cartelera en otoño de 2022, aunque aún no se sabe si podremos verlo en México o Latinoamérica.

Según el director del proyecto, Moonage Daydream se eligió como el titulo debido a que es una de las canciones más populares de Bowie, además de que forma parte del icónico álbum, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1971, en el cual el músico presentó a su personaje Ziggy Stardust.

La familia del intérprete de “Modern Love” le dio acceso a Morgen a miles de horas de material inédito del archivo del cantante, así como grabaciones personales y otro tipo de materiales.

“A Bowie no se le puede definir, sólo se le puede vivir como una experiencia”, afirmó el director.

También relató que tardó dos años en poder revisar todo el material al que tuvo acceso, pero que al verlo decidió que esta cinta debía vivirse como una experiencia completa, por lo que el narrador será el propio Bowie.

Además la parte musical no podía quedar fuera, por lo que podremos escuchar sus temas más famosos como “Changes,” “Starman,” “Ziggy Stardust,” “The Jean Genie,” “All The Young Dudes,” “Life on Mars,” “Rebel Rebel,” “Fame,” “Young Americans” y “Golden Years”.

El estreno en cines será en septiembre de este año y se planea que llegue a HBO Max en 2023.

