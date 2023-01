Ya hay avances de ‘Pink Ladies’, la serie de ‘Vaselina’, y nadie extrañará a Danny ni Sandy

La serie de Paramount+ mostrará cómo era el Instituto Rydell años antes de la llegada de Danny Zuko y Sandy de la famosa película ‘Grease’ (Vaselina).

Al parecer Paramount+ sabe que aún no hemos superado ‘Grease’, en español conocida como ‘Vaselina’, aquella película de 1978 protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, y por eso en este 2023 lanzará su precuela en forma de serie llamada ‘Grease: Rise of the Pink Ladies’.

Para dar un primer vistazo a los fans, la plataforma de streaming publicó tanto póster oficial como el tráiler, el cual muestra que la serie se enfocará en la historia de las primeras ‘Pink Ladies’ del Instituto Rydell, la misma escuela que fue parte de la historia de amor entre Danny Zuko y Sandy años después.

‘Grease: The Rise of the Pink Ladies’

El spin-off de ‘Vaselina’ que se estrenará el 6 de abril de 2023 en Paramount+, constará de 10 capítulos escritos por Annabel Oakes, la productora, escritora y directora de ‘Atípico’ de Netflix.

La serie mostrará cómo era Instituto Rydell años antes de la llegada de los personajes ya conocidos en ‘Grease’, incluyendo a las chicas rebeldes de chaquetas rosas, esta vez interpretadas por Marisa Davila (Jane), Tricia Fukuhara (Nancy), Cheyenne Wells (Olivia) y Ari Notartomaso (Cynthia).

‘Grease: The Rise of the Pink Ladies’ tráiler

En el tráiler de ‘Vaselina: El Origen de las Damas Rosadas’, vemos a la subdirectora McGee (Jackie Hoffman) advirtiendo a las alumnas del instituto Rydell sobre unirse al grupo de las ‘Pink Ladies’.

‘Señoritas, deben tener cuidado con quién se asocian. La reputación de una chica es todo lo que tiene’, dice.

Como buena chicas rebeldes, no le hacen caso y forman el grupo.

‘A veces tienes que ser mala para hacer el bien’, dice Jane.

Ve practicando las coreografías y tu voz para recordar parte de la historia de ‘Vaselina’.

